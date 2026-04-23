دو شرط اساسی مدیران دورتموند برای ادامه همکاری با کواچ

به گزارش ایلنا، در بوروسیا دورتموند، فصل جاری در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که روند تیم باعث ناامیدی هواداران و مدیران باشگاه شده است. به همین دلیل، نیکو کواچ، سرمربی تیم، برای برآورده کردن انتظارات کلیدی تحت فشار شدیدی قرار دارد.

تا همین چند هفته پیش و حوالی عید پاک، اوضاع ایده‌آل به نظر می‌رسید؛ فاصله ۱۱ امتیازی با رده سوم، جایگاه نایب‌قهرمانی را قطعی نشان می‌داد و نوید یک فصل موفق در بوندس‌لیگا را می‌داد. با این حال، دو هفته زمان و دو شکست متوالی کافی بود تا ورق کاملاً برگردد.

اکنون آن حاشیه امنیت به ۵ امتیاز کاهش یافته و در فاصله چهار هفته مانده به پایان مسابقات، حتی رتبه دوم جدول هم در خطر است. نمایش‌های ضعیف مقابل بایر لورکوزن (۰-۱) و هوفنهایم (۱-۲) بار دیگر جو باشگاه را متشنج کرده است.

مجله فوتبالی کیکر پیش از این نسبت به «روندهای نگران‌کننده» در جمع زردپوشان هشدار داده بود، موضوعی که باعث شده کواچ در آستانه ورود به هفته‌های سرنوشت‌ساز، فشار مضاعفی را تحمل کند.

هرچند در حال حاضر خطر اخراج فوری این مربی کروات را تهدید نمی‌کند، اما طبق گزارش اسپورت بیلد، مدیریت باشگاه دو شرط غیرقابل مذاکره را پیش روی او گذاشته است: اول اینکه سبک بازی تیم باید به مراتب جذاب‌تر و تماشایی‌تر شود؛ موضوعی که هواداران علی‌رغم نتایج نسبتاً خوب، جای خالی آن را حس می‌کردند. دوم اینکه اولویت اصلی باشگاه باید بر توسعه و پیشرفت بازیکنان جوان متمرکز شود.

این مربی ۵۴ ساله از این پس با این معیارها مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. البته او همچنان از حمایت‌هایی برخوردار است؛ به طوری که گفته می‌شود کواچ در برنامه‌ریزی‌های مربوط به اسکواد تیم و تصمیمات نقل‌وانتقالاتی نقش فعالی دارد. با این حال، همین نقش پررنگ مسئولیت او را سنگین‌تر می‌کند و هر شکست احتمالی تا پایان ماه می، فشارها را بر او بیش از پیش افزایش خواهد داد.

