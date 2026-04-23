برد تلخ بارسلونا مقابل سلتاویگو/ یامال مصدوم شد

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته سی و سوم فوتبال لیگ اسپانیا، از ساعت 23 چهارشنبه (به وقت تهران) تیم بارسلونا در ورزشگاه نوکمپ به مصاف سلتاویگو رفت و میهمانش را با یک گل شکست داد تا با کسب 82 امتیاز، فاصله‌اش با رئال مادرید رده دومی را دوباره به 9 امتیاز افزایش بدهد.

تنها گل این مسابقه را لامین یامال در دقیقه 40 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

در این بازی اتفاقات چند اتفاق عجیب و تلخ برای هواداران بارسلونا رخ داد. یامال پس از گلزنی، دچار کشیدگی عضلانی شد و حتی فرصت خوشحالی پیدا نکرد. به دنبال همین مسئله، هانسی فلیک مجبور به تعویض ستاره جوانش شد، آن هم در حالی که 20 دقیقه قبل از آن ژوآئو کانسلو را نیز به دلیل مصدومیت از ترکیب بیرون برده بود. بارسلونا کمتر از سه هفته دیگر جدال ال‌کلاسیکو با رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا نیز تا دو ماه دیگر جام جهانی 2026 را پیش‌رو دارند و هواداران این دو تیم امیدوارند که مصدومیت یامال طولانی مدت نباشد.

اتفاق دوم نه در درون زمین، بلکه روی سکوها بود. پس از گل بارسلونا، داور دستور به توقف بازی داد و پزشکان به سمت سکوها رفتند؛ چرا که یکی از هواداران دچار حمله قلبی شده بود. به دنبال این مسئله، بازی 15 دقیقه متوقف شد و نیروهای امدادی که آن هوادار را به بیرون از استادیوم منتقل کردند. با احتساب این دو اتفاق، نیمه اول نزدیک به 68 دقیقه طول کشید که در نوع خود جالب توجه بود.

در دیگر بازی‌های برگزار شده، تیم اتلتیکومادرید در خانه الچه 3 بر 2 باخت و ختافه نیز در زمین سوسیداد یک بر صفر به برتری رسید.

