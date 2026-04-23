لاتزیو حریف اینتر در فینال جام حذفی ایتالیا شد

به گزارش ایلنا، در دومین دیدار از دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا، تیم‌های آتالانتا و لاتزیو که در بازی رفت به تساوی 2 بر 2 رسیده بودند، باز هم مقابل هم صف‌آرایی کردند که در پایان، تیم لاتزیو پس از تساوی یک بر یک در وقت‌های عادی و اضافه، میزبانش را در ضربات پنالتی 2 بر یک شکست داد و گام به دیدار نهایی گذاشت.

در این بازی آلیسیو رومانیولی در دقیقه 84 و ماریو پاسالیچ در دقیقه 86 برای آتالانتا گلزنی کردند.

در ضربات پنالتی نیز عملکرد ادواردو موتا دروازه‌بان لاتزیو بی‌نظیر بود و او با مهار 4 ضربه پنالتی نقش اصلی را در صعود تیمش به فینال ایفا کرد.

در این بخش راسپادوری اولین پنالتی آتالانتا را گل کرد و ضربات اسکاماکا، زاپاکاستا، پاسالیچ و دکتلاره توسط موتا مهار شد. در سوی مقابل نیز ابتدا تاوارز و کاتالدی ضربه خود را از دست دادند، اما ایساکسن و تایلور موفق به گلزنی شدند و فرصت به نواخته شدن ضربه پنجم نیز نرسید.

بدین تیم‌های اینترمیلان و لاتزیو فینال فصل جاری جام جذفی ایتالیا را برگزار خواهند کرد.

انتهای پیام/