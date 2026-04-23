لاتزیو حریف اینتر در فینال جام حذفی ایتالیا شد
تیم فوتبال لاتزیو به لطف درخشش دروازهبان 21 سالهاش، به فینال رقابتهای جام حذفی ایتالیا راه یافت.
به گزارش ایلنا، در دومین دیدار از دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی ایتالیا، تیمهای آتالانتا و لاتزیو که در بازی رفت به تساوی 2 بر 2 رسیده بودند، باز هم مقابل هم صفآرایی کردند که در پایان، تیم لاتزیو پس از تساوی یک بر یک در وقتهای عادی و اضافه، میزبانش را در ضربات پنالتی 2 بر یک شکست داد و گام به دیدار نهایی گذاشت.
در این بازی آلیسیو رومانیولی در دقیقه 84 و ماریو پاسالیچ در دقیقه 86 برای آتالانتا گلزنی کردند.
در ضربات پنالتی نیز عملکرد ادواردو موتا دروازهبان لاتزیو بینظیر بود و او با مهار 4 ضربه پنالتی نقش اصلی را در صعود تیمش به فینال ایفا کرد.
در این بخش راسپادوری اولین پنالتی آتالانتا را گل کرد و ضربات اسکاماکا، زاپاکاستا، پاسالیچ و دکتلاره توسط موتا مهار شد. در سوی مقابل نیز ابتدا تاوارز و کاتالدی ضربه خود را از دست دادند، اما ایساکسن و تایلور موفق به گلزنی شدند و فرصت به نواخته شدن ضربه پنجم نیز نرسید.
بدین تیمهای اینترمیلان و لاتزیو فینال فصل جاری جام جذفی ایتالیا را برگزار خواهند کرد.