به گزارش ایلنا، در دیداری معوقه از هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لیگ فرانسه، تیم پاری‌سن‌ژرمن در ورزشگاه «پارک دو پرنس» شهر پاریس به مصاف نانت رفت و میهمان رده هفدمی‌اش را با نتیجه 3 بر صفر از پیش‌رو برداشت و به بیست و یکمین برد این فصل خود دست یافت.

ستاره این بازی خویچا کواراتسخلیا وینگر گرجستانی PSG بود که دو بار در دقایق 13 از روی نقطه پنالتی و 50 موفق به گلزنی شد. دیگر گل میزبان را دزیره دوئه در دقیقه 37 به ثمر رساند.

شاگردان لوئیز انریکه با این برد خانگی 66 امتیازی شدند و ضمن تثبیت صدرنشینی، فاصله خود با لانس رده دومی را به 4 امتیاز افزایش دادند.

نانت نیز با این باخت 20 امتیازی باقی ماند و ضمن باقی مانده در رده ماقبل آخر، کارش برای بقا بسیار سخت شد.

