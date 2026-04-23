برد شماره 21 پاریسنژرمن با درخشش کواراتسخلیا
تیم فوتبال پاریسنژرمن در جدال با تیم پایین جدول نانت به یک برد آسان رسید.
به گزارش ایلنا، در دیداری معوقه از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ فرانسه، تیم پاریسنژرمن در ورزشگاه «پارک دو پرنس» شهر پاریس به مصاف نانت رفت و میهمان رده هفدمیاش را با نتیجه 3 بر صفر از پیشرو برداشت و به بیست و یکمین برد این فصل خود دست یافت.
ستاره این بازی خویچا کواراتسخلیا وینگر گرجستانی PSG بود که دو بار در دقایق 13 از روی نقطه پنالتی و 50 موفق به گلزنی شد. دیگر گل میزبان را دزیره دوئه در دقیقه 37 به ثمر رساند.
شاگردان لوئیز انریکه با این برد خانگی 66 امتیازی شدند و ضمن تثبیت صدرنشینی، فاصله خود با لانس رده دومی را به 4 امتیاز افزایش دادند.
نانت نیز با این باخت 20 امتیازی باقی ماند و ضمن باقی مانده در رده ماقبل آخر، کارش برای بقا بسیار سخت شد.