منچسترسیتی صدرنشین لیگ برتر شد/ سقوط برنلی با گل هالند

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته سی و چهارم لیگ برتر انگلیس، سه‌شنبه شب تیم منچسترسیتی در ورزشگاه «تورف مور» به مصاف برنلی رده نوزدهمی رفت و موفق شد میزبانش را با نتیجه یک بر صفر شکست بدهد و بیست و یکمین برد این فصل خود را جشن بگیرد.

ارلینگ هالند مهاجم نروژی منچسترسیتی تنها گل این بازی را در دقیقه 5 به ثمر رساند.

تیم تحت هدایت پپ گواردیولا در این دیدار 27 بار اقدام به شوت‌زنی کرد و 8 شوت در چهارچوب بود، اما در سوی مقابل فقط یکی از 8 شوت بازیکنان برنلی در چهارچوب قرار داشت.

منچسترسیتی با این برد نه تنها به صدر صعود کرد، بلکه باعث قطعی شدن سقوط برنلی به دسته اول نیز شد. سیتی با این برد 70 امتیازی شد و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به آرسنال در صدر ایستاد. برنلی نیز 20 امتیازی باقی ماند و سقوطش به دسته اول قطعی شد.

در هفته سی و چهارم تیم آرسنال روز شنبه میزبان نیوکاسل است و در صورت کسب امتیاز به صدر بازمی‌گردد، اما با این تفاوت که یک بازی بیشتر از سیتی دارد.

در دیگر بازی چهارشنبه شب جدال تیم‌های بورنموث و لیدز با تساوی 2 بر 2 خاتمه یافت.

انتهای پیام/