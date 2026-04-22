کومان: هنوز کار تمام نشده
ستاره فرانسوی النصر پس از درخشش در پیروزی قاطع مقابل الاهلی قطر، از واکنش عالی تیمش پس از گل خوردن گفت و تأکید کرد که مسیر قهرمانی هنوز ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، در شبی طوفانی برای النصر که با پیروزی قاطع برابر الاهلی قطر و صعود به فینال سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا همراه بود، کینگزلی کومان نقش اصلی را ایفا کرد؛ هتتریکی درخشان که او را به قهرمان بیچونوچرای میدان تبدیل کرد. پس از بازی، ستاره فرانسوی مقابل خبرنگاران قرار گرفت و درباره این پیروزی صحبت کرد.
کومان ابتدا به پرسشها درباره روند بازی پاسخ داد و گفت:
«بازی را خوب شروع نکردیم و گل زودهنگامی خوردیم، اما واکنشمان عالی بود. خیلی سریع بازی را در اختیار گرفتیم و همانطور که دیدید، جریان مسابقه را عوض کردیم.»
او در ادامه افزود:
«الان وقت آرام شدن نیست. بلافاصله باید به بازی بعدی در لیگ فکر کنیم. هنوز چیزی به دست نیاوردهایم و باید برای مسیر قهرمانی بیشتر تلاش کنیم.»
کومان درباره برگزاری فینال در ورزشگاه «الاول پارک» گفت:
«بازی در خانه اتفاق بزرگی است. امیدوارم هواداران مثل همیشه کنارمان باشند و با حمایتشان انرژی بدهند.»
ستاره النصر درباره شرایط جسمانیاش هم توضیح داد:
«خوشبختانه هیچ مصدومیتی ندارم، خدا را شکر.»
این جمله با واکنش خندهدار ژرژ ژسوس همراه شد که گفت: «او مصدوم زمین را ترک نکرد!»