توقف الطلبه منصوریان مقابل نوروز در دقایق پایانی

تیم الطلبه با هدایت علیرضا منصوریان در هفته سی‌ام لیگ ستارگان عراق برابر نوروز به تساوی رسید.

به گزارش ایلنا،  در هفته سی‌ام لیگ ستارگان عراق، تیم الطلبه با هدایت علیرضا منصوریان مقابل نوروز قرار گرفت و در دیداری پر فراز و نشیب به تساوی ۲-۲ رضایت داد. الطلبه که با روحیه‌ای بالا و چند برد پیاپی وارد میدان شده بود، نیمه نخست را با برتری یک بر صفر و نمایشی هجومی پشت سر گذاشت.

اما در نیمه دوم ورق برگشت و نوروز با گل‌های دقایق ۶۳ و ۶۷ نتیجه را تغییر داد. شاگردان منصوریان پس از این شوک، فشار سنگینی برای بازگشت به بازی وارد کردند و سرانجام در دقیقه ۹۰+۱ از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساندند.

این نتیجه باعث شد الطلبه با ۵۸ امتیاز در رتبه چهارم باقی بماند؛ تساوی‌ای که هرچند جلوی شکست را گرفت، اما دو امتیاز مهم را از این تیم گرفت و مسیر نزدیک شدن به صدر جدول و کسب سهمیه آسیایی را دشوارتر کرد.

 

