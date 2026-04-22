به گزارش ایلنا، مهدی محمد نبی، سرپرست تیم ملی فوتبال، درباره آغاز اردوی تیم ملی اظهار داشت: مینی‌کمپ‌های تیم ملی با حضور ۳۰ بازیکن لیگ برتری از امروز ساعت ۴ بعد از ظهر آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: این مینی‌کمپ‌ها طی ۴ تا ۵ روز برگزار می‌شود و ۲۲ اردیبهشت‌ماه تیم ملی برای برگزاری اردو در کنار لژیونرها راهی ترکیه خواهد شد. در این مدت لیگ برتر تعطیل بوده و ملاک اصلی، آمادگی بازیکنان است. تیم ملی نیز مستقیماً از اردوی ترکیه راهی آمریکا و جام جهانی خواهد شد.

نبی درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی گفت: رایزنی‌ها برای برگزاری بازی‌های دوستانه در حال انجام است و با توجه به پر بودن تقویم تیم‌ها، دو دیدار در فیفادی خواهیم داشت. همچنین در اردوی ترکیه سه بازی دیگر نیز در نظر گرفته شده تا مجموعاً پنج مسابقه تدارکاتی برای تیم ملی برگزار شود.

