تاج: تیم ملی در مسیر آمادگی کامل برای جام جهانی است
رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر برنامهریزی برای جام جهانی اعلام کرد تیم ملی در حال آمادهسازی کامل است و درباره زمان برگزاری لیگ برتر و تصمیمات مرتبط با سهمیههای آسیایی نیز توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج در حاشیه حضور خود در تجمع مردمی در میدان حضرت ولیعصر (عج) اظهار داشت: برنامه تیم ملی این است که بازیکنان تیم ملی هر شب در تجمعات شرکت کنند. آنها هر چه دارند از مردم است و خودشان هم مردمی هستند. حضور در این تجمعات یک سنت حسنه است. سر تمرین تیم ملی بودیم و با بازیکنان به تجمع آمدیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا بازیکنان تیم ملی به اجبار در این تجمعات حاضر میشوند، گفت: این حرفها اصلا به ما میآید؟ مگر این بازیکنان بچه هستند؟ خودشان علاقهمند هستند. این سنت حسنهای هست و هرکسی اینجا بیاید مردمی میشود. به یک بازیکنی که امشب اینجا بود گفتم اگر دوست ندارد، نیاید ولی گفت علاقهمند به حضور هستم. ما افتخار میکنیم که مردم ما را بخشی از خودشان بدانند.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره حضور تیم ملی در جام جهانی گفت: در حال آمادهسازی و تدارک برای جام جهانی هستیم اما با بخشی از حاکمیت هستیم و مطیع تصمیم حاکمیت هستیم. تصمیم الان آمادگی کامل تیم ملی برای جام جهانی است.
تاج در خصوص برگزاری مسابقات لیگ برتر گفت: لیگ برتر بعد از بازیهای تیم ملی در جام جهانی انجام میشود.
وی در مورد صحبتهای هدایت ممبینی مبنی بر اعلام سهمیههای آسیایی گفت: هنوز هیچ تصمیمی در مورد سهمیههای لیگ برتر گرفته نشده است.
او همچنین درباره سالروز تأسیس سپاه پاسداران گفت: سپاه یعنی شجاعت. شهید سلامی بچههای تیم ملی را به اسم میشناخت. سپاه یک شجره طیبه جاری در کشور است. دیروز به خانه شهید سرلشکر موسوی رفتیم و دیدیم که او فوتبالیست، مربی و داور حرفهای فوتبال بوده است.