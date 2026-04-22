صعود پرگل النصر به فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲

به گزارش ایلنا، النصر عربستان شامگاه چهارشنبه در دیدار نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با ارائه نمایشی برتر موفق شد با نتیجه ۵ بر یک از سد الاهلی قطر عبور کند و جواز حضور در فینال این رقابت‌ها را به دست آورد.

این دیدار که در ورزشگاه زعبیل دبی برگزار شد، با شروعی پرهیجان همراه بود و الاهلی در دقایق ابتدایی تلاش کرد بازی را در اختیار بگیرد. این تیم در دقیقه ۷ فرصت طلایی پیش افتادن از حریف را از روی نقطه پنالتی به دست آورد، اما ضربه یولیان دراکسلر توسط دروازه‌بان برزیلی النصر مهار شد تا بازی همچنان بدون گل دنبال شود.

با این حال، الاهلی خیلی زود به گل رسید و عمر سکو در دقیقه ۱۰ با حرکتی انفرادی و شوتی دقیق دروازه النصر را باز کرد. برتری نماینده قطر اما دوام چندانی نداشت و النصر تنها دو دقیقه بعد با گل کینگزلی کومان کار را به تساوی کشاند.

در ادامه، فشار حملات النصر افزایش یافت و این تیم در دقیقه ۱۷ توسط آنجلو گابریل و با پاس سادیو مانه به گل دوم رسید تا جریان بازی به سود نماینده عربستان تغییر کند. پیش از پایان نیمه نخست، کومان بار دیگر در وقت‌های تلف‌شده گلزنی کرد تا نیمه اول با برتری ۳ بر یک النصر به پایان برسد.

در نیمه دوم، النصر کاملاً بر جریان مسابقه مسلط بود و الاهلی نیز عقب‌نشینی محسوسی داشت. کومان که ستاره میدان بود، در دقیقه ۶۳ گل چهارم تیمش و سومین گل خود را به ثمر رساند تا هت‌تریک کند و اختلاف را افزایش دهد.

در ادامه، عبدالله الحمدان که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، در دقیقه ۸۰ گل پنجم را به ثمر رساند تا پیروزی پرگل النصر قطعی شود.

با این نتیجه، النصر با روحیه‌ای بالا راهی دیدار پایانی شد و باید در فینال به مصاف گامبا اوساکای ژاپن برود. این دیدار قرار است ۱۷ می در ورزشگاه الاول پارک برگزار شود.

