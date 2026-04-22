تمرین تیم ملی با حضور مهمانان ویژه برگزار شد

تمرین عصر تیم ملی فوتبال ایران در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  تمرین نوبت عصر تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوهای آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد؛ اردویی که به دلیل توقف لیگ برتر و تعویق مسابقات باشگاهی زودتر از زمان معمول آغاز شده و ۳۰ بازیکن منتخب از لیگ داخلی زیر نظر امیر قلعه‌نویی در آن حضور دارند.

در شرایطی که رقابت‌های باشگاهی با وقفه مواجه شده، کادر فنی تیم ملی تلاش می‌کند از این فرصت برای افزایش هماهنگی و آمادگی بازیکنان استفاده کند. تمرین امروز از ساعت ۱۷ آغاز شد و ملی‌پوشان پس از انجام یک جلسه بدنسازی در نوبت صبح، در تمرین عصر بیشتر روی برنامه‌های تاکتیکی تمرکز کردند.

بازیکنان در ادامه به سه تیم آبی، سفید و سرمه‌ای تقسیم شدند و به‌صورت چرخشی در قالب بازی‌های درون‌تیمی در نیمی از زمین به رقابت پرداختند. تیمی که در هر نوبت استراحت داشت، تمرینات سرعتی و استقامتی انجام می‌داد.

از نکات قابل توجه این تمرین، حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در کمپ تیم‌های ملی بود. او به همراه مهدی محمدنبی نایب‌رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی و همچنین سالاری عضو هیأت‌رئیسه، ضمن دیدار با بازیکنان، گفت‌وگویی صمیمانه با امیر قلعه‌نویی نیز داشت.

 

