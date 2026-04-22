بازگشت سایپا به تمرینات گروهی

بازگشت سایپا به تمرینات گروهی
با مشخص شدن برنامه ادامه لیگ یک، سایپا نیز پس از وقفه‌ای طولانی، تمرینات گروهی خود را با حضور همه بازیکنان آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا،  پس از اعلام رسمی برنامه ادامه مسابقات لیگ یک، تیم‌های مدعی خود را برای بازگشت به میادین آماده می‌کنند و سایپا هم به‌عنوان جدیدترین تیم، تمرینات گروهی‌اش را از سر خواهد گرفت. این وقفه طولانی در حالی رقم خورد که بازیکنان طی این مدت زیر نظر کادر فنی، برنامه‌های تمرینی انفرادی خود را دنبال می‌کردند.

از این پس، شاگردان محمد رجب‌زاده – که کمی پیش از توقف مسابقات هدایت تیم را برعهده گرفت – وارد فاز تاکتیکی خواهند شد تا با آمادگی کامل به لیگ بازگردند. سایپا اکنون با ۳۸ امتیاز یکی از مدعیان صعود است و تنها سه امتیاز با تیم‌های صنعت نفت و پارس جنوبی فاصله دارد.

طبق برنامه قبلی، مس سونگون نخستین حریف نارنجی‌پوشان پس از شروع مجدد رقابت‌ها خواهد بود و سپس دیداری مهم مقابل نفت و گاز گچساران در پیش دارند.

 

