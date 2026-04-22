رونالدو در خط مقدم رؤیای تاریخی النصر برای صعود به فینال
ترکیب النصر مقابل الاهلی قطر
النصر امشب با رهبری کریستیانو رونالدو و مجموعهای از ستارههای بزرگ، در نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف الاهلی قطر میرود؛ دیداری که میتواند راه این تیم را به یک فینال تاریخی هموار کند.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو امشب هدایت خط حمله النصر را در دیدار حساس برابر الاهلی قطر برعهده دارد؛ مسابقهای سرنوشتساز که زردپوشان ریاض برای رسیدن به فینال و کسب عنوان قهرمانی، اهمیت ویژهای برای آن قائلاند. النصر به دنبال تبدیل شدن به نخستین تیم سعودی است که جام این رقابتها را تصاحب میکند.
ژرژ ژسوس با اتکای همزمان به رونالدو، ژوائو فلیکس، سادیو مانه و کینگزلی کومان یکی از خطرناکترین خطوط حمله آسیا را روانه زمین میکند؛ ترکیبی که میتواند هر دفاعی را تحت فشار بگذارد. در خط میانی نیز مارسلو بروزوویچ و آنجلو گابریل وظیفه کنترل بازی و تغذیه مهاجمان را برعهده دارند و توازن خوبی میان خلق موقعیت و پشتیبانی ایجاد کردهاند.
در بخش دفاعی، ترکیب نواف بوشل، محمد سیماکان، عبدالاله العمری و اینیگو مارتینز مقابل حریف قطری صفآرایی میکند و بنتو کرپسکی نیز درون دروازه مأموریت حفظ ثبات تیم را دارد.
النصر میداند که عبور از الاهلی قطر، مسیر رسیدن به فینال و تقابل با گامبا اوزاکا ژاپن را هموار میکند؛ دیداری که میتواند نام این تیم را در تاریخ این رقابتها ثبت کند.
ترکیب النصر:
دروازهبان: بنتو کرپسکی
خط دفاع: نواف بوشل - محمد سیماکان - عبدالاله العمری - اینیگو مارتینز
خط هافبک: مارسلو بروزوویچ - آنجلو گابریل - کینگزلی کومان
خط حمله: کریستیانو رونالدو - ژوائو فلیکس - سادیو مانه