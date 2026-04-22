روزنیور امشب از چلسی اخراج میشود!
لیام روزنیور، سرمربی ۴۱ ساله چلسی، پس از گذشت کمتر از چهار ماه از آغاز به کارش، در آستانه اخراج قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، گزارشها حاکی از آن است که مدیریت باشگاه ممکن است همین امشب خبر جدایی او را به صورت رسمی اعلام کند. این تصمیم در پی شکست تحقیرآمیز ۳-۰ مقابل برایتون اتخاذ شده است؛ مسابقهای که پنجمین باخت پیاپی آبیهای لندن در لیگ برتر بدون حتی یک گل زده محسوب میشود.
روزنیور که در ژانویه امسال با قراردادی بلندمدت (شش سال و نیمه) از باشگاه استراسبورگ به چلسی آمد، نتوانست انتظارات را برآورده کند.
اگرچه بهداد اقبالی، یکی از مالکان باشگاه، پیش از این حمایت خود را از او اعلام کرده بود، اما ابعاد فروپاشی تیم در هفتههای اخیر و اعتراضات شدید هواداران علیه کادر فنی و گروه مدیریتی «بلوکو»، ورق را کاملاً برگردانده است.
هواداران در جریان بازی مقابل برایتون با شعارهای تند خواهان خروج روزنیور شدند و مالکان باشگاه نیز اکنون به این نتیجه رسیدهاند که ادامه همکاری با او، شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان برای فصل آینده را به طور کامل از بین میبرد.
روزنیور پس از بازی اخیر، عملکرد بازیکنانش را از نظر نگرش و شدت بازی «غیرقابل دفاع» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد. این رویارویی مستقیم با بازیکنان و انتقاد تند از آنها، احتمالاً یکی از دلایلی بوده که جایگاه او را نزد مدیران باشگاه بیش از پیش متزلزل کرده است.
در صورت اخراج روزنیور، چلسی احتمالاً بار دیگر به یک مربی موقت (مانند کالوم مکفارلن) متوسل خواهد شد تا فصل را به پایان برساند. با این حال، استراتژی بلندمدت باشگاه تغییر کرده است؛ پس از شکست پروژه مربیان کمتجربهای مانند انزو مارسکا و روزنیور، مدیران استمفوردبریج اکنون به دنبال گزینههایی با تجربه اثباتشده در لیگ برتر هستند.
آندونی ایرائولا (سرمربی بورنموث) و الیور گلاسنر (سرمربی کریستال پالاس) که در پایان فصل تیمهای خود را ترک میکنند، از نامهای اصلی روی میز هستند.
همچنین نامهایی چون سسک فابرگاس نیز مطرح شده است، اما اولویت فعلی باشگاه، دوری از ریسک و استخدام مربیای است که فضای فوتبال انگلیس را به خوبی بشناسد. در صورت نهایی شدن این تصمیم، چلسی ششمین سرمربی دوران مالکان فعلی را به خدمت خواهد گرفت.