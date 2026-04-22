بیانیه جامعه ورزش به مناسبت سالروز تأسیس سپاه
جامعه ورزش و جوانان کشور به مناسبت دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور بیانیهای این روز را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج ورزشکاران، متن بیانیه به شرح زیر است:
▫️بسماللهالرحمنالرحیم
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
دوم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره) است؛ فرمانی که به گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، باعث حفظ انقلاب اسلامی و کشور شد و به بیان دقیقتر: «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود» در طول عمر 47 ساله و پربرکت جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خالق صحنههای درخشان رشادت، جانفشانی و ایستادگی بوده است؛ روزها و سالهایی که رزمندگان سپاه در سختترین شرایط، با دستهای خالی اما دلی سرشار از ایمان و غیرت، مقابل تهدیدها و فشارهای گوناگون ایستادند و اجازه ندادند ذرهای از عزت و سربلندی کشور کاسته شود.
از روزهای پر التهاب دفاع از تمامیت ارضی تا سالهایی که کشور زیر سنگینترین فشارها و محدودیتها قرار داشت، این نهاد مکتبی با فداکاری، عقلانیت، تلاش خستگیناپذیر و روحیهای شکستناپذیر، مسیر حرکت ایران را به سوی استقلال، خودباوری و پیشرفت هموار کرد. این ۴۷ سال، فقط گذر زمان نبوده؛ دفتر زرینی است پر از سرداران شهید و لحظههایی است که ثابت کرده است در تمامی دوران جان فدای ملت ایران اسلامی است.
جامعه بزرگ ورزش و جوانان کشور با احترام و قدردانی از همه کسانی که برای امنیت، آرامش و پیشرفت کشور تلاش میکنند، یادآور میشود که سربلندی ایران عزیز مرهون همت و ازخودگذشتگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح در عرصههای گوناگون است. در سالهایی که کشور با فشارها و دشواریهای فراوان روبهرو بوده، روحیه ایستادگی، شجاعت و تعهد به میهن همواره چراغ راه ملت ایران بوده و همین روحیه سبب شده است که ایران اسلامی در مسیر عزت و پیشرفت گامهای بلندی بردارد.
در روزهای سخت و غرورانگیز جنگ رمضان و رشادتهای سپاه پاسداران در دفاع از حملات ددمنشانه آمریکایی – صهیونی، جامعه ورزش تلاش کرده است با تکیه بر غیرت، تلاش و روحیه پهلوانی، نام ایران را در میادین مختلف ورزشی سربلند نگه دارند. هر بار که پرچم پرافتخار کشورمان در رقابتهای منطقهای و جهانی به اهتزاز درمیآید و سرود ملی طنینانداز میشود، جلوهای از همان عزم و ارادهای است که در تار و پود ملت ایران ریشه دارد.
جامعه بزرگ ورزش و جوانان کشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه سرباز دلاور جهان اسلام، سردار سپهبد شهید حاج قاسـم سلیمانی، سپهد شهید حاج حسین سلامی، سپهبد شهید حاج محمد پاکپور، سپهد شهید محمد باقری و پاسداران پر افتخار شهید در جنگهای تحمیلی، سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عموم ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده.
با امید به فضل و یاری پروردگار متعال و در پرتو رهبری فرماندهی کل قوا، حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی خامنهای (مدّ ظلهالعالی)، این نیروی ریشهدار، مکتبی و برخاسته از متن مردم، بتواند در مسیر انجام مأموریتها و مسئولیتهای خطیر خود هر روز استوارتر گام بردارد و در تحقق آرمانها و ارزشهای والای میهن اسلامیمان، بیش از پیش موفق، سربلند و مورد تأیید الهی باشد.