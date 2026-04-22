اعلام برنامه مقدماتی والیبال ساحلی در بازیهای آسیایی سانیا
به گزارش ایلنا، برنامه مسابقات مرحله مقدماتی والیبال ساحلی ششمین دوره بازیهای آسیایی که به میزبانی شهر سانیا برگزار میشود، اعلام شد و ملیپوشان ایران در این مرحله باید در هفت دیدار مقابل حریفان خود به میدان بروند.
در این دوره از رقابتها ۳۵ تیم از کشورهای مختلف آسیایی حضور دارند که در قالب هشت گروه با یکدیگر رقابت میکنند. سه گروه شامل پنج تیم هستند و پنج گروه دیگر با حضور چهار تیم برگزار میشود تا تیمها برای صعود به مراحل بعدی به مصاف هم بروند.
برنامه دیدارهای تیمهای ملی والیبال ساحلی ایران به وقت تهران به شرح زیر است:
پنج شنبه، ۳ اردیبهشت
ساعت ۴:۳۰ بامداد ایران (پورعسگری-آقاجانی) – سریلانکا؛ زمین شماره دو
ساعت ۱۱:۳۰ ایران (خاکی زاده-قلعه نوی) – ازبکستان؛ زمین شماره دو
جمعه، ۴ اردیبهشت
ساعت ۴:۳۰ بامداد ایران (پورعسگری-آقاجانی) – بوتان؛ زمین شماره دو
ساعت ۱۰:۳۰ ایران (پورعسگری-آقاجانی) – چین (۲)؛ زمین شماره یک
ساعت ۱۱:۳۰ ایران (خاکی زاده-قلعه نوی) – مالدیو؛ زمین شماره دو
شنبه، ۵ اردیبهشت
ساعت ۴:۳۰ بامداد ایران (پورعسگری-آقاجانی) – سوریه؛ زمین شماره یک
ساعت ۵:۲۰ بامداد ایران (خاکی زاده-قلعه نوی) – قطر؛ زمین شماره سه
اردوی آمادهسازی تیمهای والیبال ساحلی ایران برای حضور در مسابقات آسیایی ساحلی سانیا از دوم فروردینماه در رامسر آغاز شد. این اردو همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران برگزار شد و ملیپوشان تمرینات خود را با جدیت دنبال کردند.
در جریان این اردو چهار بازیکن و دو مربی حضور داشتند. عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی به عنوان تیم «الف» و ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی به عنوان تیم «ب» در تمرینات شرکت کردند.
این بازیکنان زیر نظر رئوفی و بستگانی برنامههای آمادهسازی خود را پشت سر گذاشتند و پس از پایان اردو برای حضور در رقابتهای آسیایی ساحلی اعزام شدند.