تهدید بالوگون برای رکورد امباپه در فوتبال اروپا
در شرایطی که فصل برای رئال مادرید و کیلیان امباپه چندان موفق پیش نرفته، فولارین بالوگون با درخشش در موناکو هم رکورد گلزنی او را تهدید میکند و هم میتواند در جدول گلزنان از او پیشی بگیرد.
به گزارش ایلنا، فصل جاری برای کیلیان امباپه چندان مطابق انتظار پیش نرفته است. رئال مادرید شانس قهرمانی در لالیگا، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا را از دست داده و حالا حتی جایگاه شخصی این ستاره فرانسوی نیز در خطر قرار گرفته است. ودات موریقی با ۲۳ گل در صدر جدول گلزنان لالیگا قرار دارد، در حالی که امباپه با ۲۱ گل او را تعقیب میکند.
در سوی دیگر، فولارین بالوگون مهاجم موناکو نیز رکورد شخصی امباپه را تهدید میکند. او در کنار مهاجم رئال مادرید تنها بازیکنی است که در این فصل از لیگهای معتبر اروپایی در هشت بازی متوالی گلزنی کرده است و اگر مقابل تولوز هم گل بزند، از این رکورد عبور خواهد کرد.
بالیگون که محصول آکادمی آرسنال است و در سال ۲۰۲۳ با ۳۰ میلیون یورو به موناکو پیوست، پیش از این نیز در فصل ۲۳-۲۰۲۲ زمانی که برای رنس بازی میکرد با ۲۱ گل یکی از رقبای امباپه در مسیر آقای گلی لیگ فرانسه بود؛ هرچند امباپه در نهایت با ۲۹ گل این عنوان را کسب کرد.
این مهاجم آمریکایی در ابتدای حضورش در موناکو به دلیل مصدومیتها شروع چندان خوبی نداشت، اما با حضور سباستین پوکونیولی روی نیمکت این تیم در اواسط اکتبر شرایطش تغییر کرد. او ۱۷ گل از مجموع ۱۸ گل فصلش را زیر نظر این مربی به ثمر رسانده و ۱۲ گل از آنها در لیگ بوده است.
پوکونیولی درباره مهاجم تیمش میگوید او در حال پیشرفت در جنبههای مختلف بازی از جمله بازی هوایی، حفظ توپ و تمامکنندگی است و همچنان انگیزه زیادی برای بهتر شدن دارد. جوردن تزه، همتیمی او نیز معتقد است بالوگون اکنون موثرتر شده و تیم به خوبی از سرعت و تواناییهایش در ارسال توپهای بلند و فرار به فضا استفاده میکند.
بالیگون که از آزادی عمل بیشتری در سیستم جدید موناکو صحبت میکند، حالا حتی میتواند به رکورد تاریخی سانی اندرسون نیز نزدیک شود؛ مهاجم برزیلی که در سال ۲۰۰۱ طی ۱۱ بازی متوالی برای لیون گلزنی کرده بود.