تقابل حساس تیم مجیدی با صدرنشین لیگ امارات

به گزارش ایلنا، چهار هفته تا پایان فصل جاری لیگ برتر امارات باقی مانده و تیم العین با ۵۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. این تیم با چهار امتیاز اختلاف نسبت به شباب الاهلی رده دومی، شانس اول قهرمانی محسوب می‌شود، اما در ادامه مسیر باید از سد البطائح عبور کند؛ تیمی که هدایت آن را فرهاد مجیدی بر عهده دارد.

البطائح فردا شب در ورزشگاه خالد بن محمد میزبان العین خواهد بود. شاگردان مجیدی در چهار هفته اخیر عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و با کسب یک پیروزی و سه تساوی پیاپی نشان داده‌اند تیمی سخت‌باخت هستند.

در سوی مقابل، العین با ثبت هفت پیروزی متوالی در بهترین فرم خود قرار دارد و نمی‌خواهد صدرنشینی‌اش را از دست بدهد یا فاصله‌اش با شباب الاهلی کمتر شود.

البته شرایط دو تیم در جدول کاملاً متفاوت است. البطائح با ۱۹ امتیاز در رتبه دوازدهم قرار دارد و تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد. به همین دلیل تقابل فردا شب، هم در بالای جدول و هم در پایین جدول لیگ امارات اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

