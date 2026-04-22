درخواست بخشش وینیسیوس از طرفداران رئال

به گزارش ایلنا، رئال مادرید بار دیگر شاهد یکی از لحظات احساسی وینیسیوس جونیور بود؛ ستاره‌ای که پس از زدن گلی فوق‌العاده، دو بار در برابر هواداران دست به نشانه عذرخواهی بالا برد. این صحنه بلافاصله به تصویری ماندگار در ذهن برنابئو تبدیل شد؛ همان استادیومی که چند سال پیش نیز شاهد گریه او پس از گلزنی و رهایی از فشار انتقادات بود.

اگرچه تشویق‌ها و سوت‌ها هم‌زمان با بازی شنیده می‌شد، اما رفتار وینیسیوس بیش از هر چیز تلاشی بود برای آشتی دوباره با هواداران. از زمان ماجرای جنجالی با ژابی آلونسو در ال‌کلاسیکو، محبوبیت او در مادرید افت کرده بود و بسیاری او را نماد فصل ناامیدکننده فعلی می‌دانند.

فصل جاری برای وینی یکی از پرفراز و نشیب‌ترین سال‌های دوران حرفه‌ای‌اش بوده است؛ او با وجود به ثمر رساندن ۱۸ گل، ضعیف‌ترین عملکرد پنج سال اخیرش را رقم زده و آمار پاس گل‌هایش نیز کاهش یافته است. با این حال، انتشار عکسی از بوسیدن لوگوی باشگاه پس از بازی، پیامی روشن داشت: عشق و تعهد به رئال، حتی در روزهای سخت.

در حالی‌که رئال مادرید در اندیشه ساختن تیمی تازه با محوریت وینیسیوس و امباپه است، این حرکت ستاره برزیلی شاید سرآغاز دوباره‌ای برای او در مسیر بازسازی اعتماد و بازگشت به اوج باشد.

