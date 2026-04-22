حضور متفاوت کاروان ایران در افتتاحیه بازیهای آسیایی ساحلی سانیا
کاروان «شهدای ناو دنا» در مراسم افتتاحیه با رژهای منظم و بدون جلوههای معمول شادی، با دست بر سینه نسبت به مردم ایران ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا، کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «شهدای ناو دنا» در مراسم رژه افتتاحیه ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی سانیا، حضوری ویژه و متفاوت از دورههای پیشین داشت. ورزشکاران، مربیان و مسئولان کاروان کشورمان با حفظ نظم و وقار، بدون استفاده از شادیهای مرسوم در مراسم، با قرار دادن دست بر سینه احترام و همبستگی خود را با مردم ایران نشان دادند.
این حضور نمادین در حالی شکل گرفت که ایران طی روزهای اخیر شاهد حوادث تلخ و شهادت تعدادی از هموطنان بوده است. کاروان ایران با این رفتار، پیامی از همراهی و همدردی با خانوادههای داغدار و عموم مردم مخابره کرد.
اعضای کاروان که با لباس یکدست سفید در مراسم حاضر شده بودند، با تأکید بر نمایندگی ملت ایران در رویدادهای بینالمللی اعلام کردند برای اعتلای نام کشور و ایجاد امید و شادی در میان مردم تلاش خواهند کرد.
این رویکرد نشان داد که کاروان ایران در کنار حضور رقابتی در میدان ورزش، نسبت به مسائل ملی نیز حساس و همراه مردم است.