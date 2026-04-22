سقوط دردناک لسترسیتی یک دهه پس از معجزه تاریخی
روباهها دهمین سالگرد قهرمانی معجزهآسای خود در لیگ برتر را به شکلی تلخ و با سقوطی دراماتیک به لیگ دسته اول انگلستان (سطح سوم فوتبال این کشور) پشت سر گذاشتند.
به گزارش ایلنا، زمان به سرعت میگذرد و لسترسیتی بهترین گواه برای این مدعاست. تیمی که یک دهه پیش با فتح لیگ برتر فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۵ بزرگترین معجزه تاریخ فوتبال انگلیس را رقم زد، شب گذشته با قطعی شدن سقوطش به جهنم «لیگ یک» (سطح سوم فوتبال انگلستان)، به پایان تلخ مسیر خود رسید.
شبی دراماتیک در کینگ پاور؛ وقتی معجزه برعکس عمل میکند
گری رووت، سرمربی لستر، پیش از تقابل سرنوشتساز مقابل هالسیتی اعتراف کرده بود که تیمش برای بقا به کمی شانس نیاز دارد. اما واقعیت در زمین مسابقه به شکلی بیرحمانه رقم خورد؛ گل مکبرنی در اواسط نیمه دوم، حکم سقوط روباهها را در مقابل چشمان اشکبار هواداران ورزشگاه کینگ پاور امضا کرد تا این تیم به دستهای بازگردد که آخرین بار در فصل ۲۰۰۹-۲۰۰۸ در آن حضور داشت.
عذرخواهی رسمی رئیس باشگاه: مسئولیتی که پذیرفته شد
ایاوات سریواداناپرابها، رئیس باشگاه و فرزند ویچای فقید، پس از این فاجعه ورزشی اعلام کرد: «سقوط به لیگ یک قطعی شده است. به عنوان رئیس، مسئولیت این اتفاق با من است و هیچ بهانهای وجود ندارد. ما بالاترین و پایینترین لحظات را تجربه کردهایم و در این درد با هم شریک هستیم. بابت ناامیدی ایجاد شده واقعاً متاسفم؛ هدف ما پاسخی قدرتمند و بازگرداندن دوباره این باشگاه به جایگاه اصلیاش است.»
تراژدی در سالگرد قهرمانی؛ بودجهای که سوخت
در حالی که این فصل باید با جشن بازگشت به سطح اول و دهمین سالگرد قهرمانی تاریخی لستر در لیگ برتر به پایان میرسید، همه چیز به یک تراژدی غیرمنتظره ختم شد. لستر با وجود داشتن یکی از بالاترین بودجههای چمپیونشیپ، نتوانست انتظارات را برآورده کند. اخراج مارتی سیفوئنتس در ماه ژانویه و کسب تنها ۱۰ پیروزی در ۲۹ مسابقه، پیشدرآمدی بر این سقوط بود.
جریمههای مالی و بحرانی که لستر را بلعید
بخش بزرگی از این بحران به کسر ۶ امتیاز به دلیل نقض قوانین بازی جوانمردانه مالی در فصول گذشته بازمیگردد؛ جریمهای که درخواست تجدیدنظر باشگاه نیز نتوانست آن را لغو کند. لستر پس از آن جریمه، از ۱۲ بازی تنها ۹ امتیاز کسب کرد و عملاً از هم پاشید. این در حالی است که روباهها پیش از این سابقه قهرمانی در جام حذفی و حضور در نیمهنهایی کنفرانس لیگ اروپا را نیز در کارنامه داشتند.
بارقهای از امید در اوج ناامیدی
با وجود اینکه روی کاغذ سقوط لستر قطعی به نظر میرسد، اما هنوز یک روزنه کوچک امید باقی مانده است. در صورت جریمه مالی احتمالی باشگاه وستبرومویچ آلبیون و کسر امتیاز از این تیم، لستر ممکن است با پیروزی در دو دیدار باقیمانده مقابل میلوال و بلکبرن، به شکلی معجزهآسا در جدول جابهجا شود. تاریخ نشان داده که لستر هرگز تیمی نبوده که ایمان خود را به راحتی از دست بدهد.
منبع: مارکا