سوپرجام آسیا در راه است
کنفدراسیون فوتبال آسیا در صدد احیای رقابتهای «سوپرکاپ آسیا» است تا با تقابل مستقیم قهرمان لیگ نخبگان و قهرمان سطح ۲ باشگاهی، هیجان را در بالاترین سطح فوتبال قاره به اوج برساند.
به گزارش ایلنا، منابع رسانهای از احتمال برگزاری مسابقهای تحت عنوان «سوپرکاپ آسیا» خبر میدهند که قرار است میان فاتحان دو تورنمنت معتبر باشگاهی قاره برگزار شود. این ایده در صورت عملیاتی شدن، ساختاری کاملاً مشابه سوپرجام اروپا خواهد داشت؛ جایی که قهرمانان دو سطح مختلف رقابتی برای تصاحب یک جام ارزشمند و نمادین در یک تکبازی به مصاف یکدیگر میروند تا برترین باشگاه فصل قاره مشخص شود.
با وجود هیجان بالایی که این خبر ایجاد کرده، هنوز جزئیات دقیقی در خصوص تقویم برگزاری، آییننامه اجرایی یا تاییدیه نهایی از سوی مقامات رسمی AFC منتشر نشده است. اهالی فوتبال در انتظار هستند تا مشخص شود این طرح جذاب چه زمانی از روی کاغذ به مستطیل سبز منتقل خواهد شد و آیا غولهای قاره برای یک جام دیگر به صف میشوند یا خیر.
احیای یک سنت ۳۰ ساله پس از وقفه طولانی
لازم به ذکر است که سوپرجام آسیا سابقهای ۳۰ ساله در تاریخ فوتبال قاره کهن دارد، اما از زمان تغییرات ساختاری و آغاز لیگ قهرمانان و پس از آن لیگ نخبگان، برگزاری آن متوقف شده بود. حالا با تغییر دوباره فرمت مسابقات باشگاهی، به نظر میرسد سران فوتبال آسیا قصد دارند با بازگشت به ریشهها، این رقابت کلاسیک را در قالب و لباسی مدرن به تقویم ورزشی قاره بازگردانند.