رژیم غذایی هالند خبرساز شد: قلب و جگر میخورم!
ارلینگ هالند پس از نبرد مقابل آرسنال، با نمایش بدن خراشیده و جای زخمهای روی تنش، تصویری بیپرده از شدت درگیریهای فیزیکی این مسابقه را به رخ کشید.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند پیروزی منچسترسیتی برابر آرسنال را با انتشار تصویری از بدن خود در اینستاگرام جشن گرفت. ستاره نروژی در این عکس عضلات پیچیده و زخمهای ناشی از تقابل فیزیکی با گابریل را به نمایش گذاشت؛ آثاری از خراشیدگی و بریدگی که از گردن تا کمر او دیده میشد. او در این باره گفت: «لیگ برتر این روزها همین است؛ باید برای تصاحب هر توپ بجنگی.»
کالبدشکافی رژیم جنجالی ۶۰۰۰ کالری غول نروژی
همزمان با انتشار تصویر فیزیک بدنی هالند، رسانههای انگلیسی بار دیگر به بررسی رژیم غذایی مشهور و ۶۰۰۰ کالری او برای حفظ آمادگی بدنی پرداختهاند. هالند در مستند «تصمیم بزرگ» جزئیاتی از برنامه غذایی خود را فاش کرده بود که بسیار فراتر از میانگین ۲۵۰۰ کالری روزانه افراد عادی است. او توضیح داد: «شما شاید اینها را نخورید، اما من نگران مراقبت از بدنم هستم. به نظرم خوردن غذای باکیفیت و محلی از هر چیزی مهمتر است.»
رازهای سلامتی؛ از قلب گاو تا معجون جادویی
مهاجم سیتی با انتقاد از دیدگاههای منفی نسبت به مصرف گوشت اظهار داشت: «مردم میگویند گوشت بد است، اما کدام گوشت؟ منظورتان همبرگر مکدونالد است یا گوشت گاو محلی که همانجا علف خورده؟ من قلب و جگر میخورم.» لیست خرید منظم او شامل استیکهای عظیم، عسل خام و شیر است که از آن به عنوان «معجون جادویی» یاد میکند. او همچنین پیادهروی صبحگاهی زیر نور خورشید و لذت بردن از نان تازه را توصیه میکند.
منوی روزانه ستاره منچسترسیتی
هالند برای صبحانه معمولاً تخممرغ را به همراه نان و یک فنجان قهوه با شربت افرا میل میکند. یکی از وعدههای غذایی ثابت او شامل ماهی سیبس، مارچوبه و برنج سرخشده با تخممرغ است. در مستند زندگیاش، این مهاجم گلزن در حال پختن استیکهای بزرگ «تامهاوک» روی باربیکیو برای وعده شام دیده میشود که نشاندهنده اهمیت پروتئین در رژیم غذایی سختگیرانه اوست.