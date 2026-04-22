عذرخواهی رسمی بارسلونا از چین بابت انتشار تصویر پرچم تایوان
باشگاه بارسلونا به دلیل انتشار تصویری از کودکان با لباس این تیم در حال حمل پرچم تایوان، رسماً عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا پس از موج گسترده انتقادات در شبکههای اجتماعی چین، تصویر حاوی پرچم تایوان را حذف و بابت انتشار آن در صفحهای مرتبط با آکادمی بینالمللی خود عذرخواهی کرد. این باشگاه روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی «ویبو»، بابت «هرگونه ناراحتی ایجاد شده» پوزش خواست و تأکید کرد که تدابیری را برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه اتخاذ کرده است.
مقصر جلوه دادن طرف ثالث و آغاز تحقیقات داخلی
طبق اعلام مدیران باشگاه، صفحهای که تصویر کودکان با پرچم تایوان را منتشر کرده بود، توسط یک شرکت واسط مدیریت میشد و محتوای مذکور بلافاصله پس از شناسایی حذف شده است. بارسلونا همچنین اعلام کرد که تحقیقات داخلی را برای روشن شدن ابعاد این اتفاق آغاز کرده است. باشگاه توضیح داد که این تصویر مربوط به مسابقات «جام آسیا-اقیانوسیه آکادمی بارسا» در سال ۲۰۲۵ بوده و شریک تجاری مسئول متعهد شده است که نظارت بر محتوا را به شدت تقویت کند.
تردید کاربران چینی نسبت به نظارت بارسلونا
با وجود توضیحات ارائه شده، برخی از کاربران مسئولیت نهایی محتوای منتشر شده تحت نام تجاری باشگاه را متوجه خود بارسلونا دانسته و خواستار تضمینهای جدیتر برای آینده شدند. این جنجال در حالی رخ میدهد که سازمانهای ورزشی و فرهنگی بینالمللی در چین، اخیراً بارها به دلیل محتواهای منتشر شده در فضای مجازی با واکنشهای تند کاربران مواجه شدهاند.