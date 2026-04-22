پایان دوران ربروف پس از ناکامی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اوکراین روز چهارشنبه رسماً اعلام کرد که سرگی ربروف، مهاجم اسبق دیناموکیف، از هدایت تیم ملی این کشور برکنار شده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اوکراین نتوانست جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک را کسب کند.

بیانیه شوچنکو و نگاه به آینده

آندری شوچنکو، رئیس فدراسیون فوتبال اوکراین، در بیانیه‌ای رسمی در این باره اظهار داشت: «ما از سرگی استانیسلاوویچ بابت تلاش‌هایش و نقشی که در پرورش فوتبالیست‌های جوان داشت، سپاسگزاریم. امروز نیاز داریم که رو به جلو حرکت کنیم و تصمیمات جدیدی بگیریم که شالوده آینده تیم ملی را تشکیل دهند.»

زوج تاریخی در مسیرهای متفاوت

شوچنکو و ربروف در دهه ۹۰ میلادی زوج تهاجمی مرگباری را در دیناموکیف تشکیل داده بودند و نقشی کلیدی در یکی از درخشان‌ترین دوران تاریخ این باشگاه ایفا کردند. بر اساس بیانیه فدراسیون، ربروف علیرغم جدایی از کادر فنی، همچنان به عنوان نایب‌رئیس اتحادیه فوتبال اوکراین و عضو کمیته اجرایی در کنار تیم ملی باقی خواهد ماند.

حسرت جام جهانی و انتظار برای جانشین

ربروف نیز از اعتمادی که فدراسیون فوتبال کشورش تا به امروز به او داشته، قدردانی کرد. این در حالی است که فدراسیون هنوز نام جانشین این مهاجم سابق را اعلام نکرده است. رویای حضور اوکراین در جام جهانی پس از شکست در مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف اروپا مقابل سوئد به پایان رسید تا آن‌ها غایب بزرگ این تورنمنت باشند.

