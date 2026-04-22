راموس سکوتش را شکست: همه چیز عالی پیش میرود
اسطوره رئال مادرید در جریان حضور در ورزشگاه «لامائسترانزا»، با ارسال پیامی امیدوارکننده درباره فرآیند خرید باشگاه سویا، موجی از خوشبینی را در میان هواداران این تیم ایجاد کرد.
به گزارش ایلنا، سرخیو راموس در شهر سویل حضور دارد و عصر امروز برای حمایت از دوستش، آلخاندرو تالاوانته، در میدان گاوبازی «لامائسترانزا» حاضر شد. مدافع اهل کاماس یکی از چهرههای کلیدی در مذاکرات جاری برای خرید باشگاه سویا محسوب میشود و به عنوان چهره تبلیغاتی و پیشروی هلدینگ «Five Eleven Capital» هدایت این پروژه را بر عهده دارد.
پیام امیدوارکننده مدافع اسطوره به هواداران
این مدافع میانی وارد جزئیات دقیق خرید باشگاه در آینده نشد، اما پیامی خوشبینانه را مخابره کرد. او در گفتگو با شبکه OneToroTV اظهار داشت: «شرایط من عالی است. در حال حاضر وقت زیادی را با خانوادهام میگذرانم و از لحظاتم لذت میبرم. فکر میکنم طی چند هفته یا ماه آینده خبرهایی منتشر شود و امیدوارم همان چیزی باشد که همه ما انتظارش را داریم. روند کار به خوبی پیش میرود.»
حضور خبرساز راموس در شهر
دیدن راموس در سویل اتفاق عجیبی نیست، اما حضور او همیشه موجی از هیجان را به راه میاندازد. این بازیکن اخیراً تصویری از جت شخصی خود در حال پرواز بر فراز شهر را در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشت. او همچنین در مراسم بازگشت مورانته د لا پوئبلا به میدان مبارزه در عید پاک نیز حضور داشت که نشاندهنده پیوند عمیق او با سنتهای این شهر است.
انتظار برای نهایی شدن گزارشهای مالی
پس از تکمیل فرآیند بررسی دقیق صورتهای مالی باشگاه سویا، گفتگوها میان طرفین همچنان ادامه دارد. در حالی که تیم در بازیهای باقیمانده فصل برای فرار از سقوط میجنگد، انتظار میرود به زودی اخبار تازهای از تغییر مالکیت باشگاه منتشر شود که میتواند آینده این تیم ریشهدار را به کلی دگرگون کند.