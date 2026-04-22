شوک بزرگ به بوندسلیگا
واکنش مربی آلمانی به شایعات حضور در رئال مادرید
سرمربی اشتوتگارت، با اتخاذ رویکردی محتاطانه به شایعات پیرامون علاقه باشگاه رئال مادرید واکنش نشان داد و اعلام کرد که در حال حاضر تمام تمرکز او روی موفقیت تیمش در بازیهای پایانی فصل است.
به گزارش ایلنا، سرمربی اشتوتگارت پیش از دیدار حساس نیمهنهایی جام حذفی آلمان مقابل فرایبورگ، در واکنش به اخبار اخیر گفت: «این مسائل واقعاً من را آزار نمیدهد.» او تأکید کرد که در حال حاضر تمام تمرکز خود را بر «مراحل پایانی فصل» معطوف کرده است. گزارش نشریه «اسپورت بیلد» حاکی از آن است که هوینس یکی از گزینههای اصلی مادریدیها برای جانشینی آلوارو آربلوا در تابستان پیش رو به شمار میرود.
آربلوا در آستانه جدایی از رئال
آلوارو آربلوا که در اواسط ژانویه جانشین ژابی آلونسوی اخراجی شده بود، اکنون در آستانه پایان فصلی بدون جام با رئال مادرید قرار دارد. هرچند قرارداد او تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد، اما انتظار میرود این مربی ۴۳ ساله پس از حذف از یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل بایرن مونیخ، در پایان فصل از سمت خود برکنار شود.
هفته گذشته نیز نشریه «اتلتیک» گزارش داد که جدایی آربلوا «بسیار محتمل» است. بر اساس گزارش «اسپورت بیلد»، سبک بازی جسورانه اشتوتگارت و توانایی هوینس در ساختن تیمی منسجم بدون خرید ستارههای گرانقیمت، مدیران رئال را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
عطش اشتوتگارت برای تکرار قهرمانی
سرمربی اشتوتگارت در آستانه تجربه دومین فینال پیاپی جام حذفی، با روحیه بالا اعلام کرد: «تمام تیم برای این بازی انگیزه دارند.» مدافع عنوان قهرمانی در بازی مقابل فرایبورگ، فین یلچ، مدافع میانی خود را به دلیل مصدومیت عضلات شکم در اختیار نخواهد داشت.
هوینس ضمن تایید غیبت این بازیکن ۱۹ ساله گفت که وضعیت دقیق او پس از اسکنهای تکمیلی مشخص خواهد شد. با این حال، او با یادآوری پیروزی ۴ بر ۲ سال گذشته مقابل آرمینیا بیلهفلد در فینال، افزود: «بردن جام هدف نهایی است؛ حضور در برلین فوقالعاده بود و ما میخواهیم دوباره آن را تجربه کنیم.»
تقابل سخت با فرایبورگ آماده
هوینس معتقد است فرایبورگ با اعتمادبهنفس بالایی به مصاف آنها میآید. این تیم هفته گذشته به نیمهنهایی لیگ اروپا راه یافته و همچنان در کورس کسب دو جام قرار دارد. سرمربی اشتوتگارت با تمجید از رقیب خود گفت: «آنها پیشرفت خوبی داشتهاند و فصل بسیار موفقی را پشت سر میگذارند. با این وجود، ما فردا تمام تلاش خود را برای شکست دادن آنها به کار خواهیم بست.»