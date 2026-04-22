کری سنگین فنونیزاده علیه پرسپولیس
پیشکسوت استقلال با انتقاد از حواشی اخیر درباره سهمیههای آسیایی تأکید کرد ملاک اصلی باید نتایج داخل زمین باشد و فدراسیون نیز باید از تصمیم رسمی خود دفاع کند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که سرنوشت نهایی لیگ برتر پس از وقفه طولانی ناشی از جنگ تحمیلی همچنان نامشخص است، موضوع سهمیههای آسیایی به یکی از جنجالیترین مباحث فوتبال ایران تبدیل شده است. تصمیم سازمان لیگ برای معرفی نمایندگان بر اساس جدول فعلی واکنشهای زیادی به همراه داشته و برخی باشگاهها با اعتراض، خواهان تغییر روند فعلی شدهاند؛ موضوعی که بحث دیرینه «تعیین تکلیف در زمین یا خارج از آن» را دوباره مطرح کرده است.
در این میان، استقلال بهعنوان صدرنشین لیگ و یکی از تیمهای معرفیشده به لیگ نخبگان آسیا، بیش از سایر تیمها در مرکز توجه قرار دارد. آبیها که از اردیبهشت تمرینات خود را دنبال میکنند، از نظر فنی در شرایط پایدار قرار دارند، اما با وجود اختلاف امتیازی، برخی رقبا همچنان تلاش میکنند در تصمیمات ایجاد تغییر کنند. همین موضوع باعث شد مهدی فنونیزاده، پیشکسوت استقلال، واکنش تندی به اتفاقات اخیر نشان دهد.
فنونیزاده با انتقاد از برخی اظهارات مطرحشده درباره سرنوشت فصل گفت: «کسانی که میگفتند قهرمان باید در زمین مشخص شود، حالا برخلاف حرفشان بیرون از زمین دنبال سهمیه هستند.»
او سپس به شرایط استقلال اشاره کرد: «تیمی که سرمربی واقعی، بازیکنان حاضر در کشور و تمرینات منظم دارد، استقلال است. اما تیمی که نه سرپرست دارد، نه بازیکن کافی، سرمربیاش فقط ویدئویی است و با ۷ امتیاز اختلاف ششم جدول است و از جام حذفی کنار رفته، اساساً جای طرح ادعا ندارد.»
وی درباره وضعیت سهمیههای آسیایی نیز گفت: «دبیرکل فدراسیون اعلام کرده استقلال، تراکتور و سپاهان سهمیه دارند، اما باز هم بحث اما و اگر مطرح میشود. فدراسیون باید از موضع رسمیاش دفاع کند و تکلیف را مشخص کند. حتی اگر سهمیه ایران ۴+۱ شود هم نوبت به گلگهر و چادرملو میرسد و باز جایی برای پرسپولیس باقی نمیماند.»