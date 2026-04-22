دونیس در آستانه هدایت تیم ملی عربستان

به گزارش ایلنا، جورجیوس دونیس، مربی یونانی، پس از پایان چالش‌های مربوط به فسخ قراردادش با باشگاه الخلیج، بسیار نزدیک به نشستن روی نیمکت تیم ملی عربستان است. این تحول در حالی رخ می‌دهد که هروه رنار، سرمربی فرانسوی، پیش‌تر از پایان همکاری خود با «الاخضر» خبر داده بود.

برنامه «دورینا غیر» اعلام کرده که دونیس اختلافات مالی با الخلیج را رفع کرده و قرارداد او به‌صورت توافقی فسخ شده است. او قرار است شامگاه چهارشنبه وارد ریاض شود تا مراحل نهایی حضورش در تیم ملی را طی کند. طی دو روز گذشته نیز در تمرینات الخلیج حاضر نبوده و این باشگاه با سرمربی جدیدی به توافق رسیده است؛ موضوعی که قطعی شدن جدایی او را تأیید می‌کند.

در سوی دیگر، هنوز توافق مالی نهایی میان رنار و فدراسیون فوتبال عربستان حاصل نشده، اما معرفی رسمی دونیس به‌عنوان سرمربی جدید احتمالاً تا روز پنج‌شنبه انجام خواهد شد.

رنار پس از نتایج ضعیف اخیر مقابل مصر (۴-۰) و صربستان (۲-۱) با انتقادات زیادی روبه‌رو شده بود و اکنون فدراسیون فوتبال عربستان با توجه به تجربه دونیس در فوتبال این کشور و شناخت او از بازیکنان داخلی، این مربی یونانی را گزینه مناسب برای هدایت تیم در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ می‌داند.

انتهای پیام/