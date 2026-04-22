بایرن مونیخ جانشین نویر را انتخاب کرد

به گزارش ایلنا، نشریه «اسپورت بیلد» گزارش داده است که قهرمان رکورددار آلمان، دنیل هویر فرناندز را در لیست نهایی خود برای نقل‌وانتقالات تابستان آینده قرار داده است. شایعات پیرامون علاقه بایرن مونیخ به این دروازه‌بان از مدتی پیش شنیده می‌شد، اما این نشریه مدعی است که اکنون احتمال حضور این بازیکن ۳۳ ساله در آلیانتس آرنا «قوت گرفته است».

بر این اساس، در صورت بازنشستگی نویر در تابستان جاری، فرناندز گزینه‌ای ایده‌آل برای نیازهای بایرن خواهد بود. این سنگربان آلمانی-پرتغالی با بوندسلیگا آشنایی کامل دارد، از نظر فنی در سطح بالایی است و از نظر دستمزد یا مبلغ انتقال، فشار مالی زیادی به باشگاه وارد نمی‌کند.

اگر یوناس اوربیگ، ذخیره فعلی، به ترکیب اصلی راه یابد، فرناندز می‌تواند به عنوان شماره ۲ قابل اعتماد، نقشی مشابه اسون اولرایش را روی نیمکت ایفا کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این دروازه‌بان ۳۳ ساله در حال بررسی پیشنهاد بایرن است. هویر فرناندز تا ژوئن ۲۰۲۶ با هامبورگ قرارداد دارد که در صورت بقای این تیم در جدول، به طور خودکار تا سال ۲۰۲۷ تمدید می‌شود؛ بنابراین بایرن برای به خدمت گرفتن او ملزم به پرداخت مبلغ رضایت‌نامه خواهد بود.

ابهام در آینده مانوئل نویر در بایرن مونیخ

در هامبورگ، هویر فرناندز شماره یک بدون رقیب تیم محسوب می‌شود. او در فصل جاری ۳۱ بار در رقابت‌های مختلف برای این غول سابق بوندسلیگا به میدان رفته که حاصل آن دریافت ۴۹ گل و ثبت ۶ کلین‌شیت بوده است. درخشش او در لباس هامبورگ حتی باعث شد تا برای مدتی کوتاه به عنوان گزینه احتمالی دروازه‌بان سوم تیم ملی آلمان برای جام جهانی مطرح شود.

با این حال در باشگاه بایرن مونیخ، آینده مانوئل نویر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این دروازه‌بان ۴۰ ساله هنوز اعلام نکرده است که آیا برای یک فصل دیگر به دوران بازیگری خود ادامه می‌دهد یا کفش‌هایش را آویزان خواهد کرد. در صورتی که این اسطوره ۴۰ ساله از دنیای فوتبال خداحافظی کند، بایرن ناچار به فعالیت در بازار نقل‌وانتقالات خواهد بود.

فراتر از اوربیگ ۲۰ ساله، باشگاه تنها اسون اولرایش را در اختیار دارد که قرارداد او نیز در تابستان جاری به پایان می‌رسد. بازگشت الکساندر نوبل که به صورت قرضی در اشتوتگارت حضور دارد، بعید به نظر می‌رسد؛ همان‌طور که انتقال دنیل پرتز که در ساوتهمپتون جایگاه خود را تثبیت کرده و برای صعود به لیگ برتر می‌جنگد، دور از انتظار است.

