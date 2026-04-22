ترکیب احتمالی منچسترسیتی مقابل برنلی

منچسترسیتی چهارشنبه شب در شرایطی مهمان برنلیِ تقریباً سقوط‌کرده است که با پیروزی در ترف مور می‌تواند برای اولین بار از ماه اوت به صدر جدول لیگ برتر بازگردد.

به گزارش ایلنا،  منچسترسیتی چهارشنبه شب در چارچوب هفته سی‌وچهارم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه ترف مور میهمان برنلی خواهد بود؛ دیداری که هر دو تیم برای کسب سه امتیاز آن انگیزه بالایی دارند، اما شرایط جدول فشار را بیشتر روی میزبانِ نزدیک به سقوط قرار داده است.

شاگردان پپ گواردیولا که یکشنبه با پیروزی ۲-۱ در زمین آرسنال ضربه مهمی به صدرنشین لیگ وارد کردند، حالا این شانس را دارند که با غلبه بر برنلی برای نخستین بار از ماه اوت صدر جدول را پس بگیرند و با تکیه بر تفاضل گل یا تعداد گل‌های زده از توپچی‌ها عبور کنند.

روند رو به رشد و قدرتمند سیتی پس از وقفه بازی‌های ملی ادامه داشته و لیورپول (در جام حذفی)، چلسی و آرسنال همگی برابر این تیم آماده شکست خورده‌اند.

در مقابل، برنلی پس از باخت ۴-۱ مقابل ناتینگهام فارست، با انتقاد و نارضایتی شدید هوادارانش روبه‌رو شده و در صورت شکست برابر سیتی، سقوطش به شکل رسمی قطعی می‌شود. در چنین شرایطی، سیتیزن‌ها پس از پیروزی مهم برابر آرسنال، شاید حریفی مناسب‌تر از برنلیِ بحران‌زده برای حفظ فشار در کورس قهرمانی پیش رو نداشته باشند.

