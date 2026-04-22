گل شماره ۹۶۹ رونالدو در شب پیروزی ۴ گله النصر

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو در دیدار مقابل الوصل امارات در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ موفق شد گل نخست النصر را در دقیقه ۱۱ به ثمر برساند و نقش مهمی در پیروزی ۴-۰ تیمش ایفا کند؛ دیداری که با گل‌های مارتینز، عبدالاله العمری و سادیو مانه تکمیل شد و صعود نماینده عربستان به نیمه‌نهایی را رقم زد؛ جایی که النصر باید به مصاف الاهلی قطر برود.

با این حال، بخشی از هواداران النصر در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد رونالدو انتقاد کردند. دلیل اصلی این انتقادات، از دست رفتن چند موقعیت گلزنی ساده توسط ستاره پرتغالی در جریان مسابقه بود؛ به‌ویژه سه موقعیت واضح که می‌توانست اختلاف را بیشتر کند اما با بی‌دقتی او از دست رفت. برخی واکنش‌ها تند بود؛ از جمله هواداری که نوشت: «کارش تمام شده، حتی پدربزرگ من هم این توپ‌ها را گل می‌کرد» و کاربر دیگری که افت کیفیت رونالدو در ضربات سر را مورد انتقاد قرار داد.

با وجود این انتقادات، رونالدو همچنان در مسیر ثبت یک رکورد تاریخی قرار دارد. گل او برابر الوصل، شمار گل‌های دوران حرفه‌ای‌اش را به ۹۶۹ رساند و حالا تنها ۳۱ گل تا رسیدن به رکورد هزار گل فاصله دارد؛ هدفی که به یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های او در سال‌های پایانی دوران فوتبالش تبدیل شده است.

از سوی دیگر، ستاره پرتغالی همچنان در تلاش است به ناکامی النصر در کسب جام از زمان حضورش در این تیم پایان دهد. از زمان پیوستن رونالدو در سال ۲۰۲۳، النصر هنوز به عنوان مهمی دست پیدا نکرده، اما شرایط این فصل متفاوت به نظر می‌رسد.

النصر در لیگ حرفه‌ای عربستان با ثبت ۱۵ پیروزی پیاپی و کسب ۷۶ امتیاز، با اختلاف ۸ امتیاز نسبت به الهلال در صدر جدول قرار دارد و به قهرمانی نزدیک شده است. همچنین در لیگ قهرمانان آسیا ۲، شاگردان ژرژ ژسوس با ۹ پیروزی از ۹ بازی و تنها ۲ گل خورده، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به‌شمار می‌روند.

انتهای پیام/