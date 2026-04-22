اولین گل لینگارد برای کورینتیانس با یک رکورد تاریخی

به گزارش ایلنا، جسی لینگارد سه‌شنبه شب برای کورینتیانس در برزیل به میدان رفت و با زدن گل پیروزی‌بخش در دیدار کوپا دو برزیل مقابل بارا، اولین گل خود را برای این تیم به ثمر رساند. این بازیکن ۳۳ ساله ماه گذشته پس از ترک اف‌سی سئول کره جنوبی در پایان قراردادش در سال ۲۰۲۵، به این باشگاه بزرگ آمریکای جنوبی پیوست.

این هافبک تهاجمی نزدیک به دو سال در اف‌سی سئول بازی کرد و با وجود جلب توجه چند باشگاه دیگر، در نهایت کورینتیانس را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد. شروع لینگارد در برزیل با نتایج متفاوتی همراه بوده است؛ کورینتیانس پس از ۱۲ بازی در رده هفدهم لیگ قرار دارد، هرچند دو دیدار ابتدایی خود در کوپا لیبرتادورس را با پیروزی پشت سر گذاشته است.

لینگارد به تدریج به ترکیب تیم اضافه شد و پیش از دو بازی رفت و برگشت جام حذفی مقابل بارا، تیمی از لیگ دسته سوم، تنها یک بار در ترکیب اصلی قرار گرفته بود. با این حال او از فرصت خود بهترین استفاده را برد و در آستانه پایان نیمه اول، کورینتیانس را مقابل حریف پیش انداخت.

این گل پس از آن به ثمر رسید که پدرو رائول توپ برگشتی از یک ضربه آزاد را به سمت لینگارد فرستاد و او با یک ضربه والی قدرتمند توپ را وارد دروازه کرد. با وجود اینکه کورینتیانس در زمین حریف بازی می‌کرد، این گل با تشویق گسترده تماشاگران همراه شد و لینگارد نیز با همان سبک همیشگی خود آن را جشن گرفت.

این گل، لینگارد را به نخستین بازیکن بریتانیایی تبدیل کرد که در رقابت‌های کوپا دو برزیل گلزنی می‌کند. کورینتیانس نیز با همین گل با نتیجه ۱-۰ پیروز شد و با برتری حداقلی به بازی برگشت در ماه آینده می‌رود. لینگارد قراردادی تا پایان سال با کورینتیانس امضا کرده و در صورت تحقق برخی اهداف، قرارداد او برای ۱۲ ماه دیگر تمدید خواهد شد.

