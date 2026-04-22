افتتاح جایگاه جدید درفشی‌فر با حضور مدیران پرسپولیس

مدیران باشگاه پرسپولیس با حضور در ورزشگاه درفشی‌فر ضمن بازدید از امکانات، جایگاه جدید این مجموعه را افتتاح کردند.

به گزارش ایلنا،  صبح امروز (چهارشنبه) پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به همراه محسن خلیلی معاون ورزشی و علی بازگشا مدیر روابط عمومی باشگاه، با حضور در ورزشگاه درفشی‌فر از شرایط و امکانات این مجموعه بازدید کردند.

در جریان این حضور، جایگاه ویژه و جدید ورزشگاه نیز به طور رسمی افتتاح شد و مدیران باشگاه بخش‌های مختلف این مجموعه را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین با دستور مدیرعامل پرسپولیس مقرر شد با همکاری شرکت داریا به عنوان اسپانسر، نواقص و کمبودهای ورزشگاه برطرف شود تا این مجموعه برای میزبانی از تیم‌های پایه و مدرسه فوتبال رسمی پرسپولیس آماده شود.

