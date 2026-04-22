به گزارش ایلنا، صبح امروز (چهارشنبه) پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به همراه محسن خلیلی معاون ورزشی و علی بازگشا مدیر روابط عمومی باشگاه، با حضور در ورزشگاه درفشی‌فر از شرایط و امکانات این مجموعه بازدید کردند.

در جریان این حضور، جایگاه ویژه و جدید ورزشگاه نیز به طور رسمی افتتاح شد و مدیران باشگاه بخش‌های مختلف این مجموعه را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین با دستور مدیرعامل پرسپولیس مقرر شد با همکاری شرکت داریا به عنوان اسپانسر، نواقص و کمبودهای ورزشگاه برطرف شود تا این مجموعه برای میزبانی از تیم‌های پایه و مدرسه فوتبال رسمی پرسپولیس آماده شود.

