گزینه داوری فینال لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

به گزارش ایلنا، عیسی سعید، خبرنگار عربستانی، در گزارشی اعلام کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا ایلگیز تانتاشف را برای قضاوت دیدار فینال لیگ نخبگان آسیا انتخاب کرده است؛ مسابقه‌ای که میان الاهلی عربستان و ماچیدا زلویا ژاپن برگزار می‌شود. به گفته او، این داور ازبک حتی از فرودگاه جده بازگردانده شده تا برای سوت زدن در بازی نهایی آماده شود. نکته جالب اینکه تانتاشف پیش از این دیدار نیمه‌نهایی بین الاهلی و ویسل کوبه ژاپن را نیز قضاوت کرده بود.

تانتاشف در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا از پرکارترین داوران بوده و تاکنون ۷ مسابقه را سوت زده است؛ آماری که نشان‌دهنده اعتماد بالای AFC به این داور ازبکستانی است. او در سال‌های اخیر به یکی از داوران ثابت مسابقات مهم قاره تبدیل شده و معمولاً برای دیدارهای حساس انتخاب می‌شود.

در کارنامه او قضاوت فینال لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۰۲۳–۲۰۲۴ بین العین امارات و یوکوهاما مارینوس نیز دیده می‌شود؛ مسابقه‌ای که با پیروزی ۵ بر ۱ العین و قهرمانی این تیم اماراتی به پایان رسید. در صورت صحت این خبر، تانتاشف برای دومین بار قضاوت فینال مهم‌ترین رقابت باشگاهی آسیا را برعهده خواهد داشت.

این داور ازبک در سطح ملی و بین‌المللی نیز تجربه زیادی دارد و مسابقات مهمی در مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا را سوت زده است. از جمله دیدار پرتنش عربستان و کره جنوبی در مرحله یک‌هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ که در نهایت با پیروزی کره‌ای‌ها در ضربات پنالتی به پایان رسید.

تانتاشف همچنین سابقه قضاوت در جام جهانی باشگاه‌ها را در کارنامه دارد و در دیدارهایی مانند فلومیننزه مقابل دورتموند و اینتر میلان برابر ریورپلاته نیز داوری کرده است؛ رزومه‌ای که نشان می‌دهد انتخاب او برای قضاوت فینال لیگ نخبگان آسیا چندان دور از انتظار نخواهد بود.

