بازگشت گاوی و انرژی تازه برای بارسلونا
هافبک جوان بارسلونا پس از بیش از ۲۰۰ روز دوری بهدلیل مصدومیت زانو، بهتدریج در ترکیب هانسی فلیک نقش پررنگتری پیدا کرده و به یکی از گزینههای مؤثر این تیم در مقطع پایانی فصل تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، بازگشت گاوی به بارسلونا تنها یک تقویت تاکتیکی برای تیم هانسی فلیک نیست، بلکه بازگشت بازیکنی است که انرژی و شخصیت خاصی به ترکیب میبخشد. این هافبک جوان پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت مینیسک زانوی راست و بیش از ۲۰۰ روز دوران ریکاوری سخت، دوباره به میادین برگشته و رفتهرفته جایگاه خود را در تیم پیدا میکند.
گاوی از زمان بازگشتش در دیدار ۱۵ مارس مقابل سویا که تنها هشت دقیقه بازی کرد، بهتدریج دقایق بیشتری در زمین حضور داشته و تاکنون در مجموع ۲۱۰ دقیقه برای بارسا به میدان رفته است. او در این مدت بین حضور بهعنوان بازیکن تعویضی و بازی در مسابقات سنگین در نوسان بوده، اما در دو دیدار اخیر تیمش در ترکیب اصلی قرار گرفت؛ ابتدا برابر اسپانیول در لالیگا که ۶۴ دقیقه بازی کرد و سپس در دیدار برگشت یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل اتلتیکو مادرید در متروپولیتانو که ۸۱ دقیقه در زمین حضور داشت.
فلیک علاقه ویژهای به ویژگیهای این هافبک پرتلاش دارد. هرچند هنوز حضور ثابت او در ترکیب اصلی تضمین نشده، اما گاوی به گزینهای ارزشمند برای سرمربی آلمانی تبدیل شده است؛ بازیکنی که میتواند ریتم بازی را تغییر دهد و با پرس شدید، انرژی و جنگندگی، به تیم شدت بیشتری ببخشد.
گاوی چه در مرکز زمین و چه در پستهای کناری مانند وینگ چپ، توانایی ایجاد تحرک و افزایش رقابتطلبی تیم را دارد؛ ویژگیهایی که در مقطع حساس پایانی فصل برای بارسلونا اهمیت زیادی دارد، بهویژه زمانی که تیم به فشار هجومی و انرژی بیشتر نیاز پیدا میکند.
پیشرفت تدریجی او همچنین از نگاه لوییس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، دور نمانده و عملکردش در آستانه جام جهانی همچنان زیر نظر گرفته میشود. در نهایت مهمترین موضوع برای گاوی، جمعآوری دقایق باکیفیت در ادامه فصل است؛ بازگشتی آرام اما رو به جلو که میتواند در مسیر رقابت بارسلونا برای قهرمانی لالیگا نقش تعیینکنندهای داشته باشد.