ژسوس: برای قهرمانی میجنگیم
سرمربی النصر پیش از دیدار با الاهلی قطر تأکید کرد تیمش با حفظ فلسفه تاکتیکی خود و با هدف صعود به فینال وارد این مسابقه میشود.
به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغالی النصر، در آستانه دیدار حساس تیمش مقابل الاهلی قطر در مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام کرد شاگردانش از هر نظر برای این چالش بزرگ آماده هستند.
او در نشست خبری پیش از مسابقه گفت: «میدانیم بازی سختی در پیش داریم. دیدارهای نیمهنهایی معمولاً قابل پیشبینی نیستند و شرایطشان شبیه فینال است. این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد و هدفمان روشن است؛ میخواهیم به فینال برسیم.»
ژسوس با اشاره به قدرت حریف افزود: «برای الاهلی احترام زیادی قائلیم. آنها بدون شکست به این مرحله رسیدهاند، اما ما هم همین شرایط را داریم و این نشان میدهد هر دو تیم شایسته حضور در نیمهنهایی هستند. در چنین بازیهایی باید با تمرکز بالا و بدون توجه به پیشبینیها وارد میدان شد.»
سرمربی النصر ادامه داد: «با اعتماد به نفس بازی میکنیم و برای رسیدن به فینال باید عملکرد خوبی داشته باشیم. الاهلی احتمالاً با ترکیبی از بازیکنان خارجی باتجربه وارد میدان میشود؛ بازیکنانی که برخی از آنها سابقه حضور در تیمهای بزرگ اروپایی را دارند. با این حال ما هم آمادهایم و بازیکنانمان اهمیت این مسابقه را بهخوبی درک میکنند.»
او همچنین تأکید کرد که تیمش قرار نیست به دلیل اهمیت مسابقه، سبک بازی خود را تغییر دهد: «فلسفه تاکتیکیمان همان چیزی است که از ابتدای فصل دنبال کردهایم. به حریف احترام میگذاریم، اما در زمین برای رقابت و پیروزی بازی خواهیم کرد.»
ژسوس در پایان با اشاره به انگیزه بالای تیمش گفت: «این جام هنوز توسط هیچ تیم سعودی به دست نیامده و ما انگیزه زیادی داریم تا آن را فتح کنیم. این هدف بزرگی برای ماست و برای رسیدن به آن با تمام توان تلاش خواهیم کرد.»