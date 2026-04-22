بلینگام سهامدار تیم فوتبال شد

جود بلینگام با خرید بخشی از سهام بیرمنگام فینیکس، به‌صورت غافلگیرکننده وارد عرصه سرمایه‌گذاری در ورزش حرفه‌ای شد.

به گزارش ایلنا،  جود بلینگام، هافبک ۲۲ ساله تیم ملی انگلیس و رئال مادرید، با تبدیل شدن به یکی از سهام‌داران اقلیت شرکت «هاندرد کریکت بیرمنگام فینیکس»، گام تازه‌ای در حوزه تجاری ورزش حرفه‌ای برداشت. این سرمایه‌گذاری پیش از آغاز فصل ۲۰۲۶ کریکت انجام شده است.

بلینگام که پس از درخشش در بیرمنگام سیتی همچنان در منطقه وست میدلندز چهره‌ای محبوب به شمار می‌رود، ۱.۲ درصد از سهام تیم کریکت مستقر در اج‌بستون را در اختیار گرفته است. او قصد دارد تمرکز اصلی خود را بر پروژه‌های مشارکت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بگذارد و با استفاده از شهرت جهانی‌اش، مشارکت ورزشی را در سراسر وست میدلندز افزایش دهد.

این ملی‌پوش انگلیسی که پیراهن شماره ۲۲ او پیش از انتقال به بروسیا دورتموند و سپس رئال مادرید توسط بیرمنگام سیتی بازنشسته شد، درباره این تصمیم گفت: «احساس می‌کنم به این شهر بدهکارم و این بهترین راه برای جبران است. وقتی این فرصت به وجود آمد، حتی لحظه‌ای هم تردید نکردم و بسیار خوشحالم که به جمع آنها پیوسته‌ام.»

با این سرمایه‌گذاری، بلینگام در کنار چهره‌های شناخته‌شده‌ای قرار می‌گیرد. باشگاه کریکت شهرستان وارویک‌شر با ۵۰.۴ درصد سهام همچنان مالک اکثریت است و ۴۸.۴ درصد دیگر در اختیار شرکت Knighthead Capital Management، مالکان بیرمنگام سیتی، قرار دارد؛ شرکتی که تام بردی، اسطوره NFL، نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار اقلیت در آن حضور دارد.

