به گزارش ایلنا، باشگاه شباب‌الاهلی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به‌صورت رسمی نسبت به عملکرد تیم داوری در دیدار این تیم برابر ماچیدا ژاپن اعتراض کرده و این موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد.

در این بیانیه تأکید شده که باشگاه بر تمامی حقوق قانونی خود بر اساس مقررات مسابقات پایبند است و روند اعتراض را مطابق با رویه‌های تعیین‌شده دنبال می‌کند.

مدیران شباب‌الاهلی معتقدند در صحنه گل تساوی این تیم، داور در اجرای قانون مرتکب اشتباه واضحی شده و تصمیم به مردود اعلام کردن این گل نادرست بوده است.

بر همین اساس، مسئولان این باشگاه اماراتی خواستار بررسی دقیق این صحنه شده‌اند و در پایان بیانیه نیز به‌طور رسمی درخواست تکرار این مسابقه را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که باید دید مسئولان برگزارکننده رقابت‌ها چه واکنشی نسبت به آن نشان خواهند داد.

