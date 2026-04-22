خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
اعتراض رسمی شباب‌الاهلی به داوری؛ درخواست تکرار بازی با ماچیدا

کد خبر : 1776563
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه شباب‌الاهلی امارات با انتشار بیانیه‌ای به تصمیمات داور در دیدار مقابل ماچیدا ژاپن اعتراض کرد و خواستار بررسی صحنه گل مردود و تکرار مسابقه شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه شباب‌الاهلی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به‌صورت رسمی نسبت به عملکرد تیم داوری در دیدار این تیم برابر ماچیدا ژاپن اعتراض کرده و این موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد.

در این بیانیه تأکید شده که باشگاه بر تمامی حقوق قانونی خود بر اساس مقررات مسابقات پایبند است و روند اعتراض را مطابق با رویه‌های تعیین‌شده دنبال می‌کند.

مدیران شباب‌الاهلی معتقدند در صحنه گل تساوی این تیم، داور در اجرای قانون مرتکب اشتباه واضحی شده و تصمیم به مردود اعلام کردن این گل نادرست بوده است.

بر همین اساس، مسئولان این باشگاه اماراتی خواستار بررسی دقیق این صحنه شده‌اند و در پایان بیانیه نیز به‌طور رسمی درخواست تکرار این مسابقه را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که باید دید مسئولان برگزارکننده رقابت‌ها چه واکنشی نسبت به آن نشان خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید