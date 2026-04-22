خواب عجیب استعداد ۱۷ ساله بایرن در جلسه کمپانی

گزارش‌ها حاکی است ویزدام مایک، مهاجم نوجوان بایرن مونیخ، پس از شب‌زنده‌داری در جلسه صبحگاهی تیم به خواب رفت و با جریمه‌ای انضباطی مواجه شد.

به گزارش ایلنا،  ویزدام مایک، مهاجم ۱۷ ساله و آینده‌دار بایرن مونیخ که بسیاری از کارشناسان برای او آینده‌ای درخشان در بوندسلیگا پیش‌بینی می‌کنند، در اتفاقی عجیب در یکی از جلسات تیمی به خواب رفت. به گزارش «اسپورت بیلد»، این اتفاق در جلسه صبحگاهی تیم که توسط ونسان کمپانی برگزار می‌شد رخ داده است.

طبق این گزارش، مایک شب قبل همراه یکی از بازیکنان تیم که بعداً به‌صورت قرضی جدا شد، در شهر مونیخ بیرون بوده و تا دیروقت به کمپ تمرینی باشگاه بازنگشته است. گفته می‌شود این مهاجم جوان اتهامات مطرح‌شده را نیز رد نکرده است.

با این حال، کمپانی ترجیح داد به‌جای سرزنش علنی در رختکن، موضوع را در یک گفت‌وگوی خصوصی با بازیکن جوان حل‌وفصل کند. باشگاه بایرن نیز او را با یک هفته محرومیت از اقامت در اتاقش در کمپ جریمه کرد و مایک در این مدت مجبور شد هزینه اقامت در هتل را شخصاً پرداخت کند.

همچنین پدر این بازیکن برای جلسه‌ای به باشگاه فراخوانده شد و پس از این اقدامات انضباطی، پرونده این ماجرا بسته شده و مایک بار دیگر مورد اعتماد کادر فنی قرار گرفته است.

