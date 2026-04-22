گلر سابق پرسپولیس درگذشت
دروازهبان باسابقه و متعهد فوتبال ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری دارفانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا، شکرالله آغاسی که در سالهای گذشته بهعنوان یکی از گلرهای قدیمی و خوشنام فوتبال ایران شناخته میشد، پس از پشت سر گذاشتن دورهای از بیماری درگذشت.
او در سال ۱۳۷۴ برای دو فصل به پرسپولیس پیوست؛ هرچند فرصت بازی زیادی پیدا نکرد، اما بهواسطه روحیه حرفهای، اخلاقمداری و تعهدش، همواره مورد احترام هواداران و همتیمیهای خود قرار داشت.
آغاسی اگرچه چهرهای چندان رسانهای نبود، اما جایگاه او بهعنوان بخشی از تاریخ فوتبال خوزستان و نیز بخشی از خاطرات باشگاه پرسپولیس ماندگار خواهد بود.
مراسم تشییع پیکر او امروز دوم اردیبهشت در فولادشهر اصفهان برگزار میشود.