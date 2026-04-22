سرمایهگذاری ۴ میلیاردی BlueCo در چلسی به کجا رسیده است؟
سرمایهگذاریهای کلان در چلسی موضوع تازهای نیست؛ داستانی که دستکم به بیش از دو دهه قبل بازمیگردد. با این حال، تحولات چهار سال اخیر این باشگاه، آن را وارد یکی از پیچیدهترین دورههای مالی تاریخش کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، چهار سال پیش و پس از آغاز جنگ اوکراین، ارتباط رومن آبراموویچ با ولادیمیر پوتین منجر به تحریم مالک وقت چلسی شد. در پی این اتفاق، داراییهای او مسدود و باشگاه در وضعیتی بحرانی قرار گرفت؛ بهطوری که حتی امکان فروش بلیت، عرضه کالا یا فعالیت در بازار نقلوانتقالات را نداشت و بحران نقدینگی به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شده بود.
در ادامه، مالکیت باشگاه به کنسرسیومی به نام BlueCo واگذار شد؛ گروهی با پشتوانه سرمایهگذاری خصوصی که برای خرید باشگاه ۲.۳۵ میلیارد پوند پرداخت و علاوه بر آن، ۱.۷ میلیارد پوند دیگر نیز برای سرمایهگذاری در باشگاه تعهد داد. همچنین ۴۹.۸ میلیون پوند به مدیران پیشین برای تسهیل فرآیند فروش پرداخت شد.
از زمان این تغییر مالکیت، رویکردی تهاجمی در نقلوانتقالات در پیش گرفته شده و طی چهار فصل اخیر، نزدیک به ۲ میلیارد پوند برای جذب بازیکنان هزینه شده است؛ یکی از جسورانهترین استراتژیهای هزینهکرد در فوتبال مدرن.
با این حال، این سرمایهگذاری عظیم هنوز به موفقیت ورزشی پایدار منجر نشده و در عین حال، محبوبیتی مشابه دوران آبراموویچ نیز برای مالکان جدید ایجاد نکرده است. حتی پیش از شکست اخیر برابر منچستریونایتد، هواداران در اطراف استمفوردبریج علیه مالکان تجمع و اعتراض کردند.
زیانهای سنگین و تصویر واقعی مالی
در ظاهر، اعداد مالی باشگاه نگرانکننده است. شرکت Chelsea FC Holdings Limited در آخرین گزارش خود، ۲۶۲.۴ میلیون پوند زیان پیش از مالیات ثبت کرده است. اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که زیان واقعی در گزارشهای ارائهشده به یوفا به ۳۴۲ میلیون پوند میرسد.
در سطح بالاتر و در شرکت مادر یعنی 22 Holdco Limited، این رقم حتی به ۷۰۰.۸ میلیون پوند افزایش یافته است. در مجموع، طی ۳۸ ماه نخست فعالیت BlueCo، زیانها به رقم قابل توجه ۱.۸۵۲ میلیارد پوند رسیده است.
بخش قابل توجهی از این رقم به «سرقفلی» مربوط میشود؛ یعنی تفاوت قیمت خرید باشگاه با ارزش واقعی داراییها که حدود ۱.۰۴۹ میلیارد پوند برآورد شده و قرار است طی ۱۰ سال مستهلک شود. با این حال، حتی با حذف این عامل نیز، حجم زیانها همچنان بسیار بالا ارزیابی میشود.
از سوی دیگر، جریان نقدی آزاد باشگاه در سه فصل گذشته، پس از هزینههای عملیاتی و نقلوانتقالات، ۱.۱۳۱ میلیارد پوند منفی بوده است.
ساختار مالکیت و تأمین مالی
مالکیت چلسی از طریق شرکت 22 Holdco بین دو گروه تقسیم شده است:
شرکت سرمایهگذاری Clearlake Capital با سهم ۶۱.۸ درصدی
گروهی به رهبری تاد بوهلی
تا ژوئن ۲۰۲۵، Clearlake حدود ۱.۷۹۴ میلیارد پوند و گروه بوهلی ۱.۱۰۶ میلیارد پوند به پروژه تزریق کردهاند. در مجموع، طی سه سال نخست، ۲.۹ میلیارد پوند سرمایه سهامی وارد این پروژه شده است.
در سال مالی گذشته نیز چهار مرحله افزایش سرمایه انجام شد که مجموع آن ۴۵۰ میلیون پوند بود و ۳۳۰ میلیون پوند مستقیماً به باشگاه اختصاص یافت. در مجموع، تأمین مالی پروژه اکنون از ۴ میلیارد پوند فراتر رفته است.
بدهیها و هزینههای بهره
در ژوئن ۲۰۲۵، بدهی شرکت مادر به ۱.۳۹ میلیارد پوند رسید. اگرچه خود باشگاه چلسی بدهی مستقیمی ندارد، اما در سطح هلدینگ، هزینههای بهره بسیار سنگین است.
بخش عمده بدهی شامل:
۸۰۰ میلیون پوند وام گردان با نرخ بهره ترکیبی حدود ۵۶ میلیون پوند در سال
۵۰۰ میلیون پوند وام از شرکت Ares Management با سررسید ۲۰۳۳
وام دوم از نوع PIK است؛ به این معنا که بهره آن به اصل بدهی افزوده میشود و پرداختی تا پایان دوره انجام نمیگیرد. در نتیجه، این بدهی ممکن است تا سال ۲۰۳۳ به بیش از ۱.۴ میلیارد پوند برسد.
استراتژی نقلوانتقالاتی پرریسک
استراتژی اصلی BlueCo بر جذب بازیکنان جوان با قراردادهای بلندمدت استوار بوده است. بیش از ۱ میلیارد پوند صرف خرید بازیکنان زیر ۲۴ سال شده و در مجموع، هزینه نقلوانتقالات در این دوره به ۱.۸۶۷ میلیارد پوند رسیده است.
این رویکرد با هدف ایجاد سود از طریق خرید و فروش بازیکنان و بهرهبرداری از شبکه چندباشگاهی — از جمله استراسبورگ — دنبال میشود.
چالشهای درآمدی
با وجود این هزینهها، درآمد باشگاه رشد قابل توجهی نداشته است. درآمد چلسی در فصل گذشته ۴۹۰.۹ میلیون پوند بود؛ تنها حدود ۱۰ میلیون پوند بیشتر از سه سال قبل.
در همین مدت، رتبه باشگاه از نظر درآمد در فوتبال جهان از هشتم به دهم سقوط کرده است. همچنین درآمد تجاری به ۲۰۰.۹ میلیون پوند رسیده که فاصله قابل توجهی با رقبا دارد.
فشار قوانین مالی یوفا
چلسی در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ قوانین مالی یوفا را نقض کرد و به پرداخت ۲۶.۵ میلیون پوند جریمه محکوم شد. این باشگاه اکنون تحت توافقی قرار دارد که تا فصل ۲۰۲۸-۲۰۲۹ باید به آن پایبند باشد.
در صورت نقض مجدد، خطراتی مانند:
جریمههای بیشتر
محدودیت در ثبت بازیکنان
یا حتی محرومیت از رقابتهای اروپایی
وجود خواهد داشت.
نقطه سر به سر و آینده پروژه
برای اینکه این سرمایهگذاری به نقطه سر به سر برسد، ارزش باشگاه باید به حدود ۴.۱ میلیارد پوند برسد. با در نظر گرفتن بدهیها، این رقم به ۵.۱ میلیارد پوند افزایش مییابد.
در حالی که مدیران BlueCo روی رشد ارزش فوتبال، افزایش درآمدهای رسانهای و موفقیت ورزشی حساب کردهاند، واقعیت این است که با توجه به عدم حضور مستمر در لیگ قهرمانان و رشد محدود درآمدها، این هدف هنوز محقق نشده است.