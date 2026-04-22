چگونه بلیت ۱۵۰ دلاری قطار، به تنش میان فیفا و فرماندار نیوجرسی دامن زد؟

به گزارش ایلنا، این مسیر ۱۸ مایلی که از ایستگاه پنسیلوانیا در نیویورک آغاز و با توقف در سکاکِس (Secaucus) به ورزشگاه مت‌لایف ختم می‌شود، در شرایط عادی تنها ۱۲.۹۰ دلار هزینه دارد؛ رقمی که در فینال جام جهانی باشگاه‌ها در تابستان گذشته نیز اعمال شده بود. با این حال، برای جام جهانی پیش‌رو قرار است تعرفه «رویداد ویژه» اعمال شود.

بر اساس گزارش پیشین «اتلتیک»، مدل‌های قیمت‌گذاری حتی ارقامی بیش از ۱۰۰ دلار را نیز پیش‌بینی کرده بودند. اکنون منابع آگاه از جلسات داخلی شرکت NJ Transit می‌گویند رقم ۱۵۰ دلار نیز به‌عنوان سناریوی جدی مطرح شده است؛ رقمی که بیش از ۱۱ برابر نرخ عادی محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که برخلاف روال معمول، در این طرح تخفیفی برای سالمندان، کودکان یا افراد دارای معلولیت در نظر گرفته نشده و قیمت برای همه یکسان خواهد بود.

قرار است تصمیم نهایی درباره قیمت‌ها به‌زودی اعلام شود، اما همین گمانه‌زنی‌ها کافی بوده تا بحث‌های گسترده‌ای میان مسئولان ایالتی و فیفا شکل بگیرد.

چرا هزینه‌ها تا این حد افزایش یافته است؟

به گفته منابع NJ Transit، هزینه ارائه خدمات برای هشت مسابقه جام جهانی و مدیریت اختلال در سرویس‌های عادی می‌تواند به حدود ۴۸ میلیون دلار برسد. این رقم شامل الزامات امنیتی بسیار سخت‌گیرانه‌ای است که فیفا برای این رقابت‌ها تعیین کرده؛ استانداردهایی که این رویداد را به امن‌ترین رویداد تاریخ نیوجرسی تبدیل می‌کند.

در شرایط عادی، حدود ۱۰ هزار هوادار برای بازی‌های NFL با قطار به ورزشگاه مت‌لایف می‌روند، اما پیش‌بینی می‌شود این عدد در جام جهانی به ۴۰ هزار نفر برسد. از سوی دیگر، محدودیت‌های امنیتی باعث کاهش شدید ظرفیت پارکینگ ورزشگاه (از حدود ۱۹ هزار جای پارک) شده و همین موضوع وابستگی به حمل‌ونقل ریلی را افزایش داده است.

همچنین، این شرکت باید صدها نیروی چندزبانه برای راهنمایی هواداران در ایستگاه‌ها استخدام کند.

در چنین شرایطی، NJ Transit با سه گزینه مواجه است:

پذیرش زیان مالی از طریق یارانه دادن به بلیت‌ها

انتقال هزینه‌ها به مالیات‌دهندگان

یا دریافت هزینه واقعی از هواداران

با این حال، مسئولان این شرکت تأکید دارند که هدف از افزایش قیمت‌ها، کسب سود نیست.

موضع فرماندار نیوجرسی

فرماندار نیوجرسی، به‌صراحت اعلام کرده که اجازه نخواهد داد این هزینه‌ها بر دوش شهروندان ایالت بیفتد و معتقد است فیفا باید در تأمین هزینه‌ها مشارکت کند.

او در پیامی نوشت: «من نمی‌خواهم مردم نیوجرسی سال‌ها هزینه این تصمیم را بپردازند. این عادلانه نیست.»

شریل همچنین تأکید کرد: «فیفا باید هزینه حمل‌ونقل هواداران را پرداخت کند. اگر این کار را نکند، اجازه نمی‌دهم این بار بر دوش مردم ایالت بیفتد.»

او با اشاره به درآمد پیش‌بینی‌شده از جام جهانی افزود: «در حالی که NJ Transit باید ۴۸ میلیون دلار هزینه کند، فیفا انتظار دارد ۱۱ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.»

پاسخ فیفا

فیفا که به‌ندرت وارد تنش‌های علنی با میزبانان می‌شود، این‌بار واکنش نشان داد. سخنگوی این نهاد اعلام کرد توافق اولیه میزبانی در سال ۲۰۱۸ شامل حمل‌ونقل رایگان بود، اما در سال ۲۰۲۳ برای کاهش فشار مالی بر شهرها، این بند اصلاح شد.

بر اساس نسخه جدید، دارندگان بلیت باید هزینه حمل‌ونقل عمومی یا سرویس‌های ویژه را پرداخت کنند. فیفا همچنین تأکید کرده طی سال‌های اخیر برای جذب بودجه‌های دولتی به‌منظور حمایت از شهرهای میزبان تلاش کرده است.

این نهاد در عین حال اعلام کرد: «در هیچ رویداد بزرگ دیگری در این ورزشگاه، برگزارکنندگان مسئول پرداخت هزینه حمل‌ونقل هواداران نبوده‌اند.»

تشدید اختلاف

در واکنش به این اظهارات، دفتر فرماندار نیوجرسی بار دیگر بر موضع خود تأکید کرد. شان هیگینز، سخنگوی شریل، گفت: «فرماندار از منافع مردم ایالت دفاع می‌کند و اجازه نمی‌دهد فیفا سود کلان ببرد، در حالی که هزینه‌ها بر دوش شهروندان باشد.»

به گفته او، حذف پارکینگ ورزشگاه برای مسابقات، باعث شده حجم جابه‌جایی مسافران چهار برابر شود و همین موضوع هزینه‌ها را به‌شدت افزایش داده است.

قراردادها به نفع چه کسی است؟

در اغلب قراردادهای میزبانی، شرایط به‌طور قابل توجهی به نفع فیفا تنظیم شده است. این نهاد درآمد حاصل از فروش بلیت، حق پخش، اسپانسرها و خدمات را دریافت می‌کند، در حالی که هزینه‌هایی مانند امنیت، زیرساخت و حمل‌ونقل بر عهده شهرهای میزبان است.

بر اساس اعلام ، فیفا انتظار دارد حدود ۱۱ میلیارد دلار از جام جهانی ۲۰۲۶ درآمد کسب کند، در حالی که هزینه برگزاری مسابقات حدود ۳.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

نقش سیاست داخلی

تغییر در مدیریت ایالت نیز در این اختلاف بی‌تأثیر نیست. شریل که به‌تازگی به قدرت رسیده، رویکرد متفاوتی نسبت به سلف خود دارد و حتی برخی برنامه‌های جانبی مانند جشنواره هواداران را نیز تعدیل کرده است.

در همین حال، ، فرماندار نیویورک، نیز قیمت‌های بالای حمل‌ونقل را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «پرداخت بیش از ۱۰۰ دلار برای یک مسیر کوتاه، منطقی به نظر نمی‌رسد.»

مقایسه با سایر شهرها

در حالی که برخی شهرها مانند کانزاس‌سیتی خدمات ارزان یا حتی رایگان ارائه می‌دهند، تفاوت قیمت‌ها چشمگیر است. برای مثال، در فیلادلفیا هزینه مترو همچنان کمتر از ۳ دلار خواهد بود، اما در بوستون قیمت قطار به ۸۰ دلار رسیده است.

واکنش هواداران

افزایش شدید هزینه‌ها با واکنش منفی هواداران مواجه شده است. در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و یورو ۲۰۲۴ آلمان، حمل‌ونقل عمومی برای دارندگان بلیت رایگان بود، اما در آمریکا چنین سیاستی اعمال نمی‌شود.

رونان اوین، مدیر اجرایی سازمان Football Supporters Europe، در این باره گفت: «این قیمت‌ها بی‌سابقه است و فشار زیادی به هواداران وارد می‌کند. بسیاری از آن‌ها برنامه سفر خود را از قبل تنظیم کرده‌اند و اکنون با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه شده‌اند.»

او از فیفا خواست برای کاهش فشار مالی وارد عمل شود و شرایطی فراهم کند که هواداران بتوانند با هزینه‌ای منطقی به ورزشگاه‌ها دسترسی داشته باشند.

