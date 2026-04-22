پنجمین شکست پیاپی چلسی در لیگ برتر انگلیس

به گزارش ایلنا، هفته سی و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس سه شنبه شب با برگزاری یک بازی آغاز شد.

در این دیدار تیم‌های برایتون و چلسی به مصاف هم رفتند که در پایان، تیم برایتون با نتیجه دور از انتظار 3 بر صفر میهمانش را بدرقه کرد و سیزدهمین برد این فصل دست یافت.

در این بازی فردی کادیوغلو (3)، جک هینشلوود (56) و دنی ولبک (1+90) برای میزبان موفق به گلزنی شدند.

چلسی که روزهای بسیار بدی را سپری می‌کند، پنجمین باخت پیاپی‌اش در لیگ برتر انگلیس را تجربه کرد و تعداد باخت‌هایش در فصل جاری به عدد 12 رسید.

این نتیجه تغییر مهمی در جایگاه دو تیم در جدول رده بندی ایجاد کرد. برایتون 50 امتیازی شد و به رده ششم صعود کرد، اما چلسی 48 امتیازی باقی ماند و به رده هفتم سقوط کرد.

هفته سی و چهارم لیگ برتر انگلیس چهارشنبه شب با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود که طی آن، برنلی پذیرای منچسترسیتی است و بورنموث و لیذز به مصاف هم خواهند رفت.

