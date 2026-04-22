برد خانگی رئال مادرید برای آشتی با هواداران

به گزارش ایلنا، در شرایطی که هفته سی و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ اسپانیا قرار است از روز جمعه پیش‌رو آغاز شود، اما هفته سی و سوم چند روز زودتر استارت خورد.

در نخستین بازی این هفته تیم رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو پذیرای آلاوس رده هفدمی بود و موفق شد میهمانش را 2 بر یک مغلوب کند و به بیست و سومین برد این فصل دست یابد.

در این بازی که از ساعت 23 سه‌شنبه (به وقت تهران) آغاز شد، ابتدا کیلیان امباپه در دقیقه 30 گلزنی کرد. گل شماره 24 مهاجم فرانسوی در شرایطی به ثمر رسید که شوت او به مدافع حریف برخورد کرد و تغییر مسیر داد تا دروازه‌بان حریف نتواند واکنشی نشان بدهد.

در دقیقه 50 وینیسیوس جونیور با یک شوت از پشت محوطه جریمه اختلاف دو تیم را بیشتر کرد تا حاشیه امنیت برای رئال افزایش پیدا کند. وینیسیوس پس از این گل با حرکت دست از هواداران رئال بابت نتایج اخیر، از جمله شکست در دو بازی رفت و برگشت مقابل بایرن مونیخ و کناره رفتن از لیگ قهرمانان اروپا عذرخواهی کرد.

در دقایقی پایانی و در شرایطی که همه منتظر شنیدن سوت پایان بودند، آنتونیو مارتینز در دقیقه 3+90 تنها گل آلاوس را به ثمر رساند.

آخرین برد رئال مادرید به روز 2 فروردین و جدال با اتلتیکومادرید برمی‌گشت. کهکشانی‌ها پس از آن برد یک باخت به مایورکا و یک تساوی با خیرونا در لالیگا و دو باخت را نیز مقابل براین مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا تجربه کرده بودند.

رئال مادرید با این برد 73 امتیازی شد و اختلافش با بارسلونای صدرنشین را به 6 امتیاز کاهش داد. بارسلونا نیز امشب میزبان سلتاویگو است.

در سایر بازی‌های سه‌شنبه شب ، بیلبائو یک بر صفر اوساسونا را شکست داد، مایورکا و والنسیا یک بر یک مساوی کردند و بتیس 3 بر 2 در خانه خیرونا به برتری رسید.

