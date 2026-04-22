سوزا: سطح مسابقه بالا رفته، اما داوری نه
پائولو سوزا پس از شکست برابر ماچیدا زلویا در نیمهنهایی لیگ نخبگان آسیا، داوری این مسابقه را «پایینتر از سطح رقابت» توصیف کرد و نسبت به مردود شدن دو گل تیمش شدیداً انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار نیمهنهایی لیگ نخبگان آسیا میان شباب الاهلی و ماچیدا زلویا با برتری یک بر صفر نماینده ژاپن پایان یافت؛ مسابقهای سخت و فشرده که با گل زودهنگام یوکی سوما و سپس دو گل مردود از سوی تیم اماراتی، بیش از هر چیز تحتتأثیر قضاوت بحثبرانگیز داور و تصمیمات VAR قرار گرفت. همین اتفاقات باعث شد شاگردان پائولو سوزا از رسیدن به فینال بازبمانند.
پائولو سوزا، سرمربی پرتغالی شباب الاهلی، پس از بازی تأکید کرد که کیفیت فنی تیمها و سطح رقابتها در این مرحله رشد کرده اما داوری همچنان با این سطح هماهنگ نیست. او گفت: «همه در این مرحله در حال پیشرفت هستند، اما سطح داوری بسیار پایینتر است. داوری که امروز مسابقه را قضاوت کرد، قبلاً هم به دلیل اشتباهات کنار گذاشته شده بود و بهنظر من باز هم باید کنار گذاشته شود. او سوت زد و ما طبق تصمیمش بازی را آغاز کردیم و گل زدیم، اما آن را مردود اعلام کردند؛ این یک خطای فنی جدی است.»
سوزا در پاسخ به سؤال روزنامه الشرقالاوسط نیز لحن انتقادیتری گرفت و اظهار داشت: «مایه تأسف است که داورانی انتخاب میشوند که با سطح باشگاهها، مربیان و بازیکنان هماهنگ نیستند. ما طبق سوت او حرکت کردیم و گل زدیم، اما بعد دوباره به VAR رجوع کرد. این مسابقات شایسته سطح داوری بهتری است.»
او در پایان تأکید کرد که چنین اشتباهاتی میتواند نتیجه زحمات یک فصل را از بین ببرد و باید برای بهبود استانداردهای داوری در مراحل پیشرفته مسابقات اقدام جدی صورت گیرد.