داور ژاپنی فینال را از شباب الاهلی گرفت
شباب الاهلی در شبی پر از جنجال داوری و دو گل مردود توسط VAR، برابر ماچیدا زلویا شکست خورد و از رسیدن به فینال لیگ نخبگان آسیا بازماند.
به گزارش ایلنا، شباب الاهلی امارات که با عبور از تراکتور و برد در وقتهای اضافه مقابل بوریرام تایلند به نیمهنهایی رسیده بود، امشب با حضور سعید عزتاللهی در ترکیب و غیبت سردار آزمونِ مصدوم، مقابل ماچیدا زلویا ژاپن قرار گرفت؛ مسابقهای که از همان دقایق ابتدایی برای نماینده امارات تلخ پیش رفت.
بوگدان پلانیچ، مدافع صربستانی شباب الاهلی، تنها دو دقیقه پس از شروع بازی بدون برخورد مصدوم شد و باوجود ادامه بازی، در دقیقه ۱۲ با یک پاس رو به عقب اشتباه، یوکی سوما را در موقعیت گل قرار داد تا ژاپنیها پیش بیفتند. شباب الاهلی تا پایان نیمه اول دو موقعیت خوب ساخت اما نتوانست کار را جبران کند.
نیمه دوم اما به صحنه اصلی جنجالها تبدیل شد. در دقیقه ۶۴، گیلهرمه روی یک سانتر به گل رسید، اما کمکداور پرچم را بالا برد. با وجود برخورد توپ به سر مدافع ژاپنی، VAR گل را تأیید نکرد و شادی اماراتیها خیلی زود از بین رفت.
در ادامه مرصاد سیفی از دقیقه ۶۷ به میدان آمد و عزتاللهی در دقیقه ۸۳ تعویض شد. شباب الاهلی که کاملاً بازی را در اختیار داشت، در وقتهای تلفشده به گل رسید؛ جایی که گیلهرمه با شوت تماشایی از پشت محوطه، توپ را به تور چسباند. اما VAR دوباره دخالت کرد و این بار بهبهانه پرتاب اوت زودهنگام چند ثانیه قبل از گل، آن را مردود اعلام کرد.
این در حالی بود که تصاویر نشان میداد داور استرالیایی، شاون ایوانز، خود اجازه شروع مجدد بازی را داده بود. با این وجود، پس از بازبینی، گل پذیرفته نشد و اعتراض شدید پائولو سوسا هم نتیجهای نداشت.
بازی پس از پنج دقیقه توقف، تا دقیقه ۱۱+۹۰ ادامه یافت اما تغییری در نتیجه ایجاد نشد و شباب الاهلی با شکست یک بر صفر، از رسیدن به فینال بازماند. ماچیدا زلویا نیز با دومین برد جنجالی پیاپی، به مصاف الاهلی عربستان در فینال لیگ نخبگان آسیا خواهد رفت.