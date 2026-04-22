اتهام تند دختر مارادونا به پزشکان
جیانینا مارادونا در دادگاه رسیدگی به مرگ پدرش، تیم پزشکی او را به «دستکاری کامل و وحشتناک» متهم کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه جلسات دادگاه بررسی مرگ دیگو مارادونا، جیانینا مارادونا، دختر ۳۶ ساله اسطوره فوتبال آرژانتین، اظهارات تندی علیه اعضای تیم پزشکی پدرش مطرح کرد. او روز سهشنبه در دادگاه گفت افرادی که در هفتههای پایانی عمر مارادونا از او مراقبت میکردند، مرتکب «دستکاری کامل و وحشتناک» شدهاند.
جیانینا در بخشی از سخنانش خطاب به سه نفر از متهمان حاضر در دادگاه سن ایسیدرو گفت: «احساس میکنم یک احمق هستم. به شما اعتماد کردم، اما ما را فریب دادید و پسرم را بدون پدربزرگ گذاشتید.»
در این پرونده، هفت نفر از اعضای کادر درمانی مارادونا شامل یک پزشک، یک روانپزشک، یک روانشناس و چند پرستار به اتهام نقش احتمالی در مرگ او محاکمه میشوند. مارادونا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ در سن ۶۰ سالگی و در حالی که پس از عمل جراحی مغز دوران نقاهت را سپری میکرد، بر اثر ایست قلبی-تنفسی مرتبط با ادم ریوی درگذشت.
دختر مارادونا در دادگاه توضیح داد که خانواده، بهویژه او و خواهرش دالما، در روند درمان پدرشان عملاً کنار گذاشته شده بودند. به گفته او، پزشکان به خانواده توصیه کرده بودند که به مارادونا «فضا بدهند» و او را برای مراجعه به پزشک تحت فشار قرار ندهند.
در مقابل، متهمان این پرونده هرگونه قصور را رد کرده و تأکید دارند که مرگ مارادونا طبیعی بوده است. آنها همچنین تلاش کردهاند مسئولیت این اتفاق را متوجه دیگران کنند.