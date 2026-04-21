به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به پایان فصل، آینده آلوارو آربلوآ روی نیمکت رئال مادرید در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و گفته می‌شود مدیران این باشگاه به‌دنبال گزینه‌ای تازه برای هدایت تیم هستند. در همین راستا، روزنامه آلمانی «بیلد» گزارش داده که نام سباستین هوینس ، سرمربی موفق اشتوتگارت، در جلسات داخلی باشگاه مادریدی به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مطرح شده است.

مدیران رئال مادرید از سبک بازی اشتوتگارت تحت هدایت هوینس تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؛ تیمی که با فوتبال تهاجمی، سرعت بالا و پاس‌های کوتاه و دقیق شناخته می‌شود. نکته مهم برای مادریدی‌ها این است که این مربی توانسته بدون اتکا به خریدهای پرهزینه، تیمی منسجم و جسور بسازد و فوتبال مالکانه‌ای را به نمایش بگذارد.

گفته می‌شود توجه رئال به هوینس از حدود یک سال و نیم پیش و پس از تقابل دو تیم در لیگ قهرمانان اروپا جلب شد؛ دیداری که در آن اشتوتگارت در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو نمایش قابل قبولی ارائه داد و تا دقایق پایانی قهرمان اروپا را تحت فشار قرار داده بود.

هوینس که تا سال ۲۰۲۸ با اشتوتگارت قرارداد دارد و در قراردادش بند فسخ مشخصی دیده نمی‌شود، در آلمان عملکرد چشمگیری داشته است. او تیمی را که در قعر جدول تحویل گرفته بود، به نایب‌قهرمانی بوندس‌لیگا و قهرمانی جام حذفی رساند و اکنون نیز اشتوتگارت را در جمع مدعیان بالای جدول نگه داشته است.

ثبات تاکتیکی اشتوتگارت حتی پس از جدایی ستاره‌هایی مانند سرهو گیراسی و والدِمار آنتون نیز از عواملی است که توجه فلورنتینو پرز را جلب کرده است. با این حال هنوز پیشنهاد رسمی از سوی رئال مادرید ارائه نشده و در صورت جدی شدن مذاکرات، توافق با باشگاه آلمانی بر سر مبلغ رضایت‌نامه می‌تواند چالش اصلی باشد؛ به‌ویژه اینکه پیش‌تر باشگاه‌هایی مانند چلسی و منچستریونایتد نیز وضعیت این مربی را زیر نظر داشته‌اند.

انتهای پیام/