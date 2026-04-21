دو گل مردود شبابالاهلی؛
حسرت بزرگ مقابل ماچیدا و حذف از لیگ نخبگان آسیا
در دومین دیدار مرحله نیمهنهایی لیگ نخبگان آسیا، ماچیدا زلویا ژاپن با پیروزی ۱ بر ۰ مقابل شبابالاهلی امارات راهی فینال شد؛ دیداری که بیش از هر چیز با دو گل مردود نماینده امارات و فرصتهای از دست رفتهاش به یاد خواهد ماند.
ماچیدا زلویا ژاپن در دقیقه ۱۲ روی یک صحنه بدشانسی برای نماینده امارات پیش افتاد؛ جایی که یوکی سوما، مدافع شبابالاهلی، در تلاش برای دفع توپ آن را به اشتباه وارد دروازه خودی کرد تا تنها گل رسمی مسابقه شکل بگیرد.
با این حال، جریان بازی در نیمه دوم کاملاً متفاوت دنبال شد و شبابالاهلی چند بار تا آستانه جبران نتیجه پیش رفت. مهمترین صحنه در دقیقه ۶۴ رقم خورد؛ جایی که گویلهرم موفق شد دروازه ماچیدا را باز کند، اما داور پس از بررسی این گل را مردود اعلام کرد تا شادی بازیکنان اماراتی خیلی زود فروکش کند.
فشار حملات شبابالاهلی ادامه داشت و این تیم در دومین دقیقه وقتهای اضافه(7+90) بار دیگر توسط گویلهرم به گل رسید. با این حال، این بار نیز تصمیم داور به ضرر نماینده امارات بود و گل به دلیل آفساید پذیرفته نشد تا دومین گل مردود این تیم ثبت شود.
در این مسابقه سعید عزتاللهی، هافبک ایرانی شبابالاهلی، تا دقیقه ۸۳ در ترکیب تیمش حضور داشت و سپس جای خود را به ژائو مارسلو داد. در نهایت، با وجود دو گل مردود و حملات پیاپی در نیمه دوم، شبابالاهلی نتوانست نتیجه را تغییر دهد و ماچیدا با همان گل نیمه نخست به فینال لیگ نخبگان آسیا رسید.